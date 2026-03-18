경기 광주시는 18일 시청 이음홀에서 광주경찰서와 가정폭력·성폭력·교제 폭력 등 폭력 피해자에 대한 공동 대응을 위해 '바로희망팀' 업무협약을 체결했다.

광주시가 18일 시청 이음홀에서 광주경찰서와 가정폭력·성폭력·교제 폭력 등 폭력 피해자에 대한 공동 대응을 위해 '바로희망팀' 업무협약을 체결하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

'바로희망팀'은 가정폭력, 성폭력 등 112 신고 사건 발생 시 지방자치단체와 경찰, 지원기관 간 개별 대응의 한계를 보완하고 상호 협력을 통해 피해자의 사회적 일상 기능 회복을 지원하기 위한 경기도와 시군 특화 사업이다.

이번 협약에 따라 양 기관은 112 신고 사건에 대한 정보를 공유하고 사건 발생 초기부터 피해자 맞춤형 통합지원(의료·법률·심리)과 재발 방지를 위한 사후관리 등 피해자와 가족에 대한 체계적인 보호·지원 체계를 구축한다.

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광주시 바로희망팀은 광주시 복지행정타운 9층에 설치되며 전문 상담사와 통합 사례 관리사가 상주 배치된다. 광주경찰서는 학대 예방 경찰관을 비상주로 배치해 폭력 피해자 지원에 협력할 계획이다. 정식 개소는 4월 13일이며 관련 문의는 광주시 바로희망팀으로 하면 된다.

광주시가 18일 시청 이음홀에서 광주경찰서와 가정폭력·성폭력·교제 폭력 등 폭력 피해자에 대한 공동 대응을 위해 '바로희망팀' 업무협약을 체결한 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공 원본보기 아이콘

방세환 시장은 "광주시와 광주경찰서의 협력으로 폭력 피해자와 가족에 대한 신속한 대응과 통합 지원이 가능해질 것으로 기대된다"며 "앞으로도 시민의 안전한 일상을 위한 지역사회 안전망 강화에 앞장서겠다"고 말했다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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