원주 도래미 시장서 만두 먹방 촬영

김진태 지사, 쯔양에 ‘강원생활도민증’ 전달

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 18일 강원특별자치도 원주 도래미 시장에서 인기 크리에이터 쯔양과 함께 '2026 강원 방문의 해' 및 '원주 만두축제'를 알리는 K-푸드 콘텐츠를 촬영했다.

강원관광재단 로고. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 홍보 콘텐츠는 작년 추진하였던 '2025 강원 방문의 해' 홍보에 이어 '2026 강원 방문의 해'를 맞아 강원의 다채로운 맛을 널리 알리고, 지역 소비 창출을 통한 경제 활성화를 도모하기 위해 기획되었다. 촬영은 원주 만두골목과 카페 등지에서 진행되며 미식 콘텐츠를 집중적으로 조명했다.

특히, 이날 원주 만두골목 촬영 현장에는 강원관광재단 김진태 이사장(강원특별자치도지사)은 깜짝 방문해 재단 관계자들과 쯔양을 격려하며 특별한 시간을 가졌다. 김진태 이사장은 강원 홍보에 앞장서는 쯔양에게 감사를 표하며, 일일 '강원 방문의 해' 명찰과 함께, '(홍보용)강원생활도민증'을 전달했다. 쯔양은 원주의 대표 음식인 만두 먹방을 선보이며 강원 미식의 매력을 적극적으로 전파했다.

이어 카페에서 진행된 담화 촬영에서는 최성현 대표이사가 쯔양과 함께 '2026 강원 방문의 해'를 심도 있게 소개했다. 최성현 대표이사는 다채로운 방문의 해 혜택과 봄철 벚꽃 명소 등 강원특별자치도만의 이색적인 관광 프로그램을 홍보하며 시청자들의 강원 방문을 독려했다.

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한편, 방문의 해 미식 콘텐츠는 3월 말 유튜브 및 LG 헬로비전 방송을 통해 송출될 예정이다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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