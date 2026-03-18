2017년 이후 누적 926건

산업 생태계 경쟁력 강화

포스코그룹이 중소·중견기업의 혁신 성장을 지원하기 위해 보유 특허를 무상 이전한다.

18일 포스코그룹 기술나눔 행사에 참석한 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 포스코그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

포스코그룹과 산업통상자원부는 18일 서울 양재동 엘타워에서 '2026 포스코그룹 기술나눔 행사'를 열고, 중소·중견기업을 대상으로 한 특허 이전 계획을 공개했다. 이번 행사는 대기업이 보유한 우수 기술을 산업 전반에 확산시켜 국가 경쟁력을 높이고, 동반성장 생태계를 강화하기 위해 마련됐다.

올해 기술나눔에는 포스코홀딩스, 포스코, 포스코이앤씨, 포스코퓨처엠, 포스코DX, RIST 등 그룹 6개사가 참여했다. 이들 기업은 총 293건의 특허를 공개했으며, 이 가운데 산업통상자원부와 공동으로 선정한 75개 중소·중견기업에 112건의 특허를 무상 이전할 예정이다.

이전 대상 기술은 기계·설비, 소재·공정, 에너지 등 다양한 분야를 포괄한다. 포스코홀딩스의 이차전지 분리막 기술을 비롯해 포스코의 제철소 현장 기술, 포스코이앤씨의 폐기물 처리 기술, 포스코퓨처엠의 내화물 기술, 포스코DX의 배터리 전력 제어 기술 등이 포함됐다.

행사는 기술이전 양해각서(MOU) 체결을 시작으로, 우수 이전 사례 발표와 기술사업화 전략 소개 순으로 진행됐다.

현장에 참석한 한 중소기업 관계자는 "대기업의 검증된 특허를 이전받는 것은 기술 개발 기간을 단축하고 사업화 가능성을 높이는 데 큰 도움이 된다"며 "이번 기술나눔을 계기로 제품 고도화와 신규 시장 진출을 본격화할 계획"이라고 말했다.

포스코그룹은 2017년부터 기술나눔 프로그램을 운영해 왔다. 지금까지 총 4569건의 기술을 공개하고, 480개 기업에 926건의 특허를 무상 이전했다. 기술 이전 실적 기준으로는 삼성전자에 이어 국내 두 번째 규모다.

실제 성과도 이어지고 있다. 2023년과 2024년 포스코로부터 '강판도금 제어장치 및 탈지 기술'을 이전받은 한국피씨엠은 해당 기술을 공정에 적용해 품질 경쟁력을 높였으며, 현재 생산 역량 확대를 위해 2공장 가동을 준비하는 등 성장세를 보이고 있다.

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포스코그룹은 앞으로도 특허 개방과 기술 협력을 지속해 중소기업의 연구개발 부담을 낮추고 산업 생태계 전반의 경쟁력을 끌어올린다는 계획이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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