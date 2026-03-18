올 들어 9번째 사이드카 발동

삼성전자·SK하이닉스 급등

外人·기관 양매수로 지수 견인

기관만 3.5兆 올 들어 하루 최대 규모

18일 코스피가 5% 넘게 오르며 5900선을 돌파했다. 코스닥도 훈풍이 불며 2% 넘는 상승세를 보였다.

이날 코스피는 전날 대비 5.04% 오른 5925.03으로 마감했다. 전날 대비 2.24% 오른 5767.10으로 출발한 이후 상승 폭을 갈수록 키워갔다.

장 마감 약 1시간을 앞둔 오후 2시34분13초에는 매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시 효력정지)가 발동하기도 했다. 매수 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준가 대비 5% 이상 상승한 상황이 1분 이상 지속되는 경우 발동한다. 올해 코스피 시장에서 매수 사이드카가 발동된 건 지난 10일 이후 6거래일 만이다. 올해 들어서는 총 총 9번(매수 4번, 매도 5번) 발동됐다.

외국인과 기관의 양매수가 지수를 끌어올린 것으로 풀이된다. 이들은 각각 1조2463억원, 3조4931억원어치를 순매수했다. 외국인은 지난 10일 이후 6거래일 만에 순매수로 돌아섰다. 기관투자자의 하루 순매수 규모도 올해 들어 가장 컸다. 반면 개인은 4조5998억원어치를 순매도했다.

종이·목재(-0.99%)를 제외한 모든 업종이 올랐다. 건설(8.12%)과 전기·전자(7.34%) 업종의 상승이 특히 두드러졌다. 보험(6.09%), 제조(5.64%), 의료·정밀기기(4.13%), 금융(4.04%), 유통(3.60%), 화학(3.50%), 전기·가스(3.41%) 등이 뒤를 이었다.

시가총액 상위 10위 종목도 장대 양봉을 그렸다. SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,056,000 전일대비 86,000 등락률 +8.87% 거래량 3,892,320 전일가 970,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 삼성전자·SK하이닉스, 코스피 시총 비중 첫 40% 돌파 타이밍 잡기 어려운 장세…투자금 활용 전략이 중요해졌다 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 전 종목 시세 보기 (8.2%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 630,000 전일대비 43,000 등락률 +7.33% 거래량 559,150 전일가 587,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (7.5%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 208,500 전일대비 14,600 등락률 +7.53% 거래량 24,904,953 전일가 193,900 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 삼성전자·SK하이닉스, 코스피 시총 비중 첫 40% 돌파 타이밍 잡기 어려운 장세…투자금 활용 전략이 중요해졌다 삼성, 휴머노이드 투입한 '자율형 팹' 선언…"로봇이 장비 점검" 전 종목 시세 보기 (6.7%) 등의 상승세가 두드러졌다. 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 175,100 전일대비 7,800 등락률 +4.66% 거래량 1,186,749 전일가 167,300 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 현대차·기아, 엔비디아와 자율주행 기술 전략적 파트너십 확대 기아, 토탈에너지스와 글로벌 파트너십 2031년까지 전 종목 시세 보기 (5.0%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 545,000 전일대비 23,000 등락률 +4.41% 거래량 929,666 전일가 522,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 타이밍 잡기 어려운 장세…투자금 활용 전략이 중요해졌다 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 (4.0%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 107,300 전일대비 2,900 등락률 +2.78% 거래량 4,134,308 전일가 104,400 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 타이밍 잡기 어려운 장세…투자금 활용 전략이 중요해졌다 [특징주]두산에너빌리티, 美 기업 스팀터빈 첫 수주에 3%↑ 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 전 종목 시세 보기 (2.8%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,626,000 전일대비 39,000 등락률 +2.46% 거래량 50,561 전일가 1,587,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 삼성바이오로직스, 유럽 제약사와 2796억 규모 수주 계약 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (2.6%) 등의 순서였다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,390,000 전일대비 6,000 등락률 -0.43% 거래량 159,117 전일가 1,396,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 [실전재테크]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다 난이도 높아진 증시...그래도 기회는 있다? 투자금이 더 필요하다면 전 종목 시세 보기 만 0.2% 하락했다.

코스닥에도 온기가 돌았다. 전날 대비 2.41% 오른 1164.38로 거래를 마친 것이다. 역시 전일보다 1.7% 넘게 오르며 강세 출발한 이후 상승세를 유지했다.

코스닥 시장에서는 외국인 홀로 4856억원어치를 순매수했다. 개인과 기관은 각각 3522억원, 333억원을 순매도했다.

대부분 업종이 올랐다. 의료·정밀기기(4.28%), 제약(3.56%), 기계·장ㅁ비(3.48%), 제조(3.06%), 전기·전자(3.10%) 등 3% 넘게 오른 업종도 다수였다. 음식료·담배(-0.62%), 금속(-0.61%) 등은 내렸다.

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시총 상위 10위 종목 모두 올랐다. 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 784,000 전일대비 45,000 등락률 +6.09% 거래량 164,357 전일가 739,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 (5.8%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 116,600 전일대비 6,600 등락률 +6.00% 거래량 737,727 전일가 110,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (5.8%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 328,000 전일대비 17,000 등락률 +5.47% 거래량 206,413 전일가 311,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (4.9%) 등의 상승 폭이 가장 큰 축에 속했다. 이어 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 154,000 전일대비 4,700 등락률 +3.15% 거래량 955,316 전일가 149,300 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 (3.1%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 195,500 전일대비 4,500 등락률 +2.36% 거래량 516,277 전일가 191,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 에이비엘바이오 "지바스토믹 FDA 가속승인 가능성 확인" 전 종목 시세 보기 (2.5%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 740,000 전일대비 19,000 등락률 +2.64% 거래량 129,925 전일가 721,000 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 (2.0%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 196,500 전일대비 3,000 등락률 +1.55% 거래량 324,967 전일가 193,500 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (1.4%) 등이 뒤를 이었다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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