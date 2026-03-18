총파업 현실화 시 창사 이래 2번째

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부가 찬성률 93.1%로 쟁의권을 확보하면서 오는 5월 총파업을 예고했다. 삼성전자는 지난 2024년에 이어 창사 이래 두 번째 파업 상황을 맞게 됐다.

초기업노동조합 삼성전자지부를 비롯해 전국삼성전자노동조합, 삼성전자노조동행 등으로 구성된 공동투쟁본부는 지난 9일부터 전체 조합원을 대상으로 쟁의행위 찬반 투표를 실시한 결과 찬성률 93.1%로 가결됐다고 18일 밝혔다.

이번 투표에는 재적 조합원 8만9874명 가운데 6만6019명이 참여했고 이 중 6만1456명이 찬성했다.

공동투쟁본부 측은 "이번 찬반 투표의 압도적 결과를 조합원의 엄중한 명령으로 받아들인다"며 "삼성전자 노동자 절대다수가 현 사측 제시안이 '인재제일' 경영원칙에 부합하지 않음을 분명히 선언한 것이며 요구 관철을 위해 행동에 나서라는 경영진을 향한 강력한 경고"라고 말했다.

노조는 2026년 임금교섭의 핵심 요구 사항으로 성과급 산정 기준 투명화와 초과이익성과급(OPI) 상한 폐지, 임금 인상률 7%를 요구하고 있다. 공동투쟁본부는 다음달 23일 집회를 열고 오는 5월 총파업까지 성과급 정상화와 정당한 보상 체계 실현을 요구하며 투쟁을 이어간다는 계획이다.

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앞서 삼성전자 노사는 여러 차례 올해 임금 협상에 나섰으나 성과급 상한선 폐지를 둘러싸고 견해차를 좁히지 못하면서 지난 9일부터 이날 오후 2시까지 쟁의행위 찬반 투표를 진행했다. 파업이 현실화할 경우 2024년 7월 25일간의 총파업에 이어 약 2년 만에 삼성전자가 1969년 창사한 이래 2번째 파업이 된다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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