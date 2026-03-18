코스콤은 윤창현 사장이 서울경찰청 주관 '청소년 도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 18일 밝혔다.

윤창현 쿄스콤 사장이 ‘청소년 도박 근절’ 릴레이 캠페인에 참여했다. 코스콤 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 청소년 불법 사이버도박 문제의 심각성을 알리기 위한 것으로, 금융투자업계 주요 기관장들이 릴레이 방식으로 참여하고 있다.

윤 사장은 배형근 현대차증권 사장의 지목을 받아 캠페인에 동참하게 됐다. 다음 릴레이 주자로는 이순호 예탁결제원 사장과 박현철 부국증권 사장을 지목했다.

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윤 사장은 "청소년들이 불법 도박의 위험으로부터 보호받을 수 있도록 사회 전반의 관심과 노력이 필요하다"며 "코스콤도 청소년이 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 다양한 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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