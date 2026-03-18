10만여 필지 대상… 온라인·방문 통해 확인 가능

기장군이 2026년 개별공시지가에 대한 열람과 의견 접수를 시작한다.

기장군은 2026년 1월 1일 기준 개별공시지가에 대해 18일부터 오는 4월 6일까지 열람 및 의견 접수를 진행한다.

이번 열람 대상은 총 10만 9131필지로, 국토교통부가 공시한 표준지 공시지가를 기준으로 토지 특성 조사와 감정평가사의 검증을 거쳐 산정됐다.

개별공시지가는 '부동산공시가격알리미' 사이트를 통해 온라인으로 열람할 수 있으며, 기장군청 토지정보과를 방문해 확인하는 것도 가능하다. 열람 후 의견이 있는 토지소유자와 이해관계인은 4월 6일까지 의견서에 의견가격과 사유를 기재해 온라인 또는 읍·면 행정복지센터, 군청 토지정보과로 제출하면 된다.

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제출된 의견에 대해서는 토지 특성과 표준지 등을 재조사한 뒤 감정평가사의 재검증과 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 처리되며, 결과는 오는 4월 28일까지 개별 통지될 예정이다.

자세한 사항은 기장군 토지정보과를 통해 안내받을 수 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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