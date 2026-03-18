‘정원을 배우는 도시’, 양산시민정원학교 5기 출발

정원문화 확산 첫걸음



정원전문가 양성 기대

경남 양산시는 18일 미래디자인융합센터 컨벤션홀에서 '2026년 양산시민정원학교' 개강식을 개최했다.

2022년을 시작으로 올해 5회째를 맞이하는 양산시민정원학교는 97명의 시민정원사를 배출해 시민참여형 정원문화 확산 도모와 정원 분야 전문인력 양성에 힘쓰고 있으며, 정원 가꾸기에 대한 시민들의 관심이 높은 만큼 올해도 교육생 30명 모집에 많은 시민이 신청해 시민정원학교의 인기를 실감할 수 있었다.

이번 교육은 3월 18일부터 9월 16일까지 약 6개월 동안 이론 36시간, 실습 56시간, 총 92시간의 교육과정을 통해 정원의 역사와 문화, 정원의 조성과 관리 방법과 함께 잘 조성된 정원을 답사하고, 직접 정원 작품도 꾸며볼 계획으로, 특히 관련 분야 전문가들이 강사로 참여해 전문적이고 현장감 넘치는 실습 위주의 수업을 진행할 예정이다.

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나동연 시장은 "시민정원학교를 통해 시민들이 단순히 꽃을 심고 가꾸는 것을 넘어 일상 속에서 쉼과 활력을 더해주는 정원전문가로 성장하길 바란다"며 "앞으로도 양산시를 지속 가능한 정원도시로 만들기 위해 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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