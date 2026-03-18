18일 경남 진주 현장 최고위
"할 말 있으면 안에 들어와서 당당히"

정청래 더불어민주당 대표가 18일 국민의힘을 향해 "시작도 안 한 국정조사가 의심스럽다면 당당하게 국정조사 특별위원회에 참여하고 거기서 할 말을 하면 된다"고 말했다.


정청래 더불어민주당 대표가 18일 경남 진주 MBC컨벤션진주에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 18일 경남 진주 MBC컨벤션진주에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

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정 대표는 이날 오후 경남 진주 MBC컨벤션진주에서 열린 현장 최고위원회의에서 "윤석열 검찰독재 정권 치하에서 벌어졌던 조작기소 진상규명 및 공소 취소를 위한 국정조사 추진되고 있다"며 "곧 이 국정조사법도 국회에서 통과시키도록 하겠다"고 했다.

그러면서 "국민의힘은 아직도 반성과 사과, 성찰을 모르는 세력 같다"며 "이번 국정조사를 두고 결론을 정해놓은 '답정너'식 조사라고 발언했다"고 짚었다.

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정 대표는 "국가 공권력을 제멋대로 흔들어 온 검찰에 대해 이제 메스를 댈 때"라며 "국민의힘에 강력히 촉구한다. 국조특위 밖에서 떠들지 말고 안에 들어와서 할 말 있으면 당당히 하라"라고 강조했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr
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