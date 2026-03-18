스타트업 창업가, 개발자, 대학생 등 참여 소프트웨어 개발

이준석 개혁신당 대표가 소프트웨어를 단기간에 개발해 성과를 겨루는 'THE 해커톤' 대회에 출전한다고 18일 밝혔다.


스타트업 창업가, 개발자, 대학생 등이 참여하는 이번 대회는 2~4인 팀이 소프트웨어를 개발한 뒤 직접 판매까지 진행하고, 발생한 매출로 성과를 평가하는 방식으로 진행된다. 별도의 심사위원 평가나 발표 점수는 반영되지 않는다. 이 대표도 다른 참가자들과 동일한 조건에서 팀에 배정될 예정이다.

행사는 서울대입구역 일대에서 3월 21일부터 1박 2일간 진행되며, 이후 5일간 실제 매출을 기준으로 순위를 가린다. 참가자는 약 80명 규모로, 총상금은 1000만원이다. 오픈 AI가 인프라 파트너로, 사제파트너스와 캔디드가 메인 파트너로 참여한다.


해커톤 참여를 알리는 이준석 개혁신당 대표. 해커톤 SNS 캡처

해커톤 참여를 알리는 이준석 개혁신당 대표. 해커톤 SNS 캡처

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이 대표는 서울과학고를 조기 졸업하고 하버드대에서 컴퓨터과학과 경제학을 전공했으며, 정계 입문 전 스타트업을 창업한 바 있다. 개혁신당은 당대표의 개발자 경험을 바탕으로 AI 선거 사무장 앱과 정책 매칭 플랫폼 등 기술 기반 시스템을 선거에 도입해왔다.

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개혁신당은 지방선거를 앞두고 관련 시스템을 고도화한다는 계획이다. 이 대표는 "말로만 AI를 외치는 정치와 직접 만드는 정치는 다르다"며 "저는 현장 빌더들과 같은 조건에서 같은 기준으로 증명하겠다"고 말했다.


우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
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