올해 인천지역 개별공시지가가 지난해보다 평균 1.4% 상승했다. 인천시는 총 63만2757필지의 개별공시지가안을 18일 공개했다.

지역별 개별공시지가 상승률은 서구 1.98%, 부평구 1.66%, 동구 1.57%, 미추홀구 1.36%, 옹진군 1.31%, 중구 1.2%, 연수구 1.19%, 강화군 1.09%, 계양구 1.03%, 남동구 1% 순이다.

인천에서 개별공시지가가 가장 비싼 곳은 부평구 부평동 199의 45 금강제화빌딩으로, ㎡당 1491만원이다. 가장 싼 곳은 옹진군 대청면 대청리 임야(㎡당 278원)다.

인천의 전체 땅값 규모는 381조원으로 집계됐다. 지역별로는 서구가 85조원으로 가장 높고, 옹진군이 4조원으로 가장 낮다.

인천시청 전경. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

개별공시지가는 건강보험료 산정, 재산세 부과, 불법 건축물 이행강제금 산정 등에 활용된다. 공시지가에 이의가 있을 경우 이의신청서를 다음 달 6일까지 해당 군·구에 제출하면 재검증을 거쳐 다음 달 30일 최종 결정·공시된다.

개별공시지가는 국토교통부 부동산공시가격알리미 누리집에서 조회하거나 토지가 소재한 군·구 민원실에서 확인할 수 있다.

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인천시 관계자는 "올해 개별공시지가는 군·구별 지가 현실화와 개발사업 진행, 교통여건 개선 등의 영향으로 상승했다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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