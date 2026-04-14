[클릭 e종목]영원무역, 상반기 매출성장 기조 이어간다

아크테릭스·온홀딩스 등 고객사 신규주문 기대

NH투자증권은 14일 영원무역 영원무역 close 증권정보 111770 KOSPI 현재가 80,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,500 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 韓·中·美 의류 소매 호조…섬유·의복주 관심↑ [특징주]영원무역, 호실적에 10일 연속 상승행진…신고가 전 종목 시세 보기 에 대해 올해 상반기 매출 성장 기조를 이어갈 전망이라며 투자의견 매수와 목표주가 12만원을 유지했다.

정지윤 NH투자증권 연구원은 "글로벌 패션 업황 부진에도 영원무역의 작년 주문자상표부착생산(OEM) 매출은 달러기준 12% 성장하며 독보적 성과를 입증했다"며 "작년 말 기준 OEM 재고자산도 전년 대비 9% 증가해 상반기 매출에 긍정적으로 작용할 것"이라고 밝혔다.

정 연구원은 "고객사 1~4위의 매출은 전년 대비 각각 4%, 24%, 55%, 4% 증가했고 그 외 고객사(Top 4 제외 42% 비중) 매출도 15% 성장했다"며 "두 자릿수 매출 비중까지 올라온 아웃도어 브랜드 아크테릭스뿐만 아니라 온 홀딩스(On Holdings) 같은 러닝 브랜드도 신규 고객사로 영입된 것이 하방을 더 탄탄하게 만들 것"이라고 설명했다.

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이어 "1분기 연결기준 매출액은 8862억원(9% 성장), 영업이익은 1040억원(26% 성장)으로 기존 추정치 및 시장 눈높이 부합하는 실적이 예상된다"고 덧붙였다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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