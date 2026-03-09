자펀드 2종 10개 클래스, 수익률 상위 석권

한국투자신탁운용 '한국투자테크펀드'의 연초 이후 수익률이 테크 펀드 중 가장 높은 것으로 나타났다.


9일 한국투자신탁운용에 따르면 한국투자테크펀드는 한국투자신탁운용이 지난 2005년 최초 설정한 모자형 상품으로, 2개의 자펀드(한국투자테크펀드1호, 한국투자테크펀드2호)로 운용 중이다. 에프앤가이드에 따르면 전 영업일(6일) 기준 테크 펀드 중 연초 이후 수익률 1위는 한국투자테크펀드2호, 2위는 한국투자테크펀드1호로 나타났다.

한투운용 '한국투자테크펀드', 테크 펀드 중 연초 이후 수익률 1위
AD
원본보기 아이콘

테크 펀드는 상품명에 '테크' 키워드가 들어간 펀드(상장지수펀드(ETF) 포함)를 기준으로 분류됐으며, 현재 114개 펀드(클래스펀드 기준 495개)가 설정돼 있다.


클래스펀드 기준으로 볼 때 수익률 상위권을 모두 차지한 점이 눈에 띈다. 한국투자테크펀드1호와 2호는 각각 7개와 3개 클래스가 설정돼 있는데, 2종 합산 10개 클래스가 테크 펀드 클래스 495개 중 연초 이후 수익률 1위부터 10위까지 차지했다.

Advertisement

431개 중 가장 높은 수익률은 한국투자테크펀드 2호의 C-W클래스(53.82%)이고, 2호 펀드의 S클래스(53.78%)와 C5클래스(53.63%)가 뒤를 이었다. 4위부터 10위는 한국투자테크펀드 1호의 7개 클래스가 이름을 올렸다(53.33~53.48%). 최근 1년 및 3년 수익률은 170.19%와 159.80%, 설정 이후 수익률은 132.77%로 집계됐다((1호 A-e클래스 기준).


우수한 성과는 운용역의 전문성에서 비롯됐다. 한국투자테크펀드는 1호와 2호 모두 곽찬 기업분석부 부장이 책임 운용을 맡고 있다. 곽 부장은 정보기술(IT) 애널리스트 출신 운용역으로 2010년부터 16년간 테크 섹터 분석과 관련 펀드 운용을 맡고 있다.


곽 부장은 16년 경력의 테크 분석 전문성에 4가지 핵심 운용 전략을 가미해 한국투자테크펀드를 운용 중이다. 4가지 핵심 전략은 ▲집중 투자(테크 섹터 내 고성장 산업에 집중) ▲선제적 투자(반도체 업황 턴어라운드를 포착해 선제적인 비중 확대) ▲선별 투자(구조적 기술변화 수혜 종목 편입) ▲알파 추구(서브섹터 및 저베타 종목 편입을 통한 IT 침체기 등 대응) 등이다.


한국투자테크펀드 포트폴리오 상위권에는 지난달 24일 기준 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 174,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 188,200 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 노태문 사장 "성별 떠나 모든 인재 역량 펼치게 할 것"…삼성전자, 여성의 날 기념 행사 개최 삼성 파운드리, 인재 확보 총력전…5년 만의 '흑자 전환' 노린다[칩톡] '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ , SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 859,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 924,000 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 방산주 투자전략 유효? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 , 원익QnC 원익QnC close 증권정보 074600 KOSDAQ 현재가 34,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,850 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]고객사 수요 폭발…원익QnC, 13%대↑ 유안타 "4분기 코스피 전망 3350~3750으로 상향" [클릭 e종목]"원익QnC, 모멘티브 실적 부진 여파…목표가 하향" , 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 385,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 404,500 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 종목 잘 골랐다면 투자금도 넉넉하게...연 5%금리로 4배까지 같은 종목인데 수익이 다른 이유? 4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 , 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 130,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 137,800 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승 , 한솔케미칼 한솔케미칼 close 증권정보 014680 KOSPI 현재가 288,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 310,000 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 한솔케미칼, 주당 2600원 현금 배당 [클릭 e종목]"한솔케미칼, 2028년까지 실적 상향…목표가 33만원" [특징주]한솔케미칼, 삼성전자 P4 라인 전환 수혜 기대감에 강세…신고가 등이 편입돼 있다. 한국투자테크펀드는 KB증권, SK증권, 대신증권, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 한국포스증권 등을 통해 가입할 수 있다.


곽 부장은 "한국투자테크펀드는 메모리·반도체 소부장 등 핵심 분야를 중심으로 전자부품이나 모바일 등 시장 트렌드를 반영한 서브섹터까지 투자 가능한 상품"이라며 "알파 수익률을 위해 서브 섹터 내 구조적 변화에 빠르게 대응하고 있고, 이를 위해 기업 탐방 및 리서치를 지속 중"이라고 전했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전쟁, 증시 강세에 도움" "상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
AD

이어 "테크 투자는 빠르게 진행되는 기술 발전의 변곡점을 찾아 투자 기회를 지속 발굴하는 것이 필수"라며 "한국투자테크펀드 운용 시 국내 테크주뿐만 아니라 국내 기업과 경쟁 또는 협업 관계인 글로벌 테크주에 대한 분석까지 함께하는 이유"라고 강조했다.


김영원 기자 forever@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 AI 활용 스타일

나의 AI 활용 스타일

AI를 얼마나 알고, 어떻게 활용하고 있나요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement