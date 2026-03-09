한투운용 '한국투자테크펀드', 테크 펀드 중 연초 이후 수익률 1위

자펀드 2종 10개 클래스, 수익률 상위 석권

한국투자신탁운용 '한국투자테크펀드'의 연초 이후 수익률이 테크 펀드 중 가장 높은 것으로 나타났다.

9일 한국투자신탁운용에 따르면 한국투자테크펀드는 한국투자신탁운용이 지난 2005년 최초 설정한 모자형 상품으로, 2개의 자펀드(한국투자테크펀드1호, 한국투자테크펀드2호)로 운용 중이다. 에프앤가이드에 따르면 전 영업일(6일) 기준 테크 펀드 중 연초 이후 수익률 1위는 한국투자테크펀드2호, 2위는 한국투자테크펀드1호로 나타났다.

테크 펀드는 상품명에 '테크' 키워드가 들어간 펀드(상장지수펀드(ETF) 포함)를 기준으로 분류됐으며, 현재 114개 펀드(클래스펀드 기준 495개)가 설정돼 있다.

클래스펀드 기준으로 볼 때 수익률 상위권을 모두 차지한 점이 눈에 띈다. 한국투자테크펀드1호와 2호는 각각 7개와 3개 클래스가 설정돼 있는데, 2종 합산 10개 클래스가 테크 펀드 클래스 495개 중 연초 이후 수익률 1위부터 10위까지 차지했다.

431개 중 가장 높은 수익률은 한국투자테크펀드 2호의 C-W클래스(53.82%)이고, 2호 펀드의 S클래스(53.78%)와 C5클래스(53.63%)가 뒤를 이었다. 4위부터 10위는 한국투자테크펀드 1호의 7개 클래스가 이름을 올렸다(53.33~53.48%). 최근 1년 및 3년 수익률은 170.19%와 159.80%, 설정 이후 수익률은 132.77%로 집계됐다((1호 A-e클래스 기준).

우수한 성과는 운용역의 전문성에서 비롯됐다. 한국투자테크펀드는 1호와 2호 모두 곽찬 기업분석부 부장이 책임 운용을 맡고 있다. 곽 부장은 정보기술(IT) 애널리스트 출신 운용역으로 2010년부터 16년간 테크 섹터 분석과 관련 펀드 운용을 맡고 있다.

곽 부장은 16년 경력의 테크 분석 전문성에 4가지 핵심 운용 전략을 가미해 한국투자테크펀드를 운용 중이다. 4가지 핵심 전략은 ▲집중 투자(테크 섹터 내 고성장 산업에 집중) ▲선제적 투자(반도체 업황 턴어라운드를 포착해 선제적인 비중 확대) ▲선별 투자(구조적 기술변화 수혜 종목 편입) ▲알파 추구(서브섹터 및 저베타 종목 편입을 통한 IT 침체기 등 대응) 등이다.

한국투자테크펀드 포트폴리오 상위권에는 지난달 24일 기준 삼성전자, SK하이닉스, 원익QnC, 삼성전기, 원익IPS, 한솔케미칼 등이 편입돼 있다. 한국투자테크펀드는 KB증권, SK증권, 대신증권, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 한국포스증권 등을 통해 가입할 수 있다.

곽 부장은 "한국투자테크펀드는 메모리·반도체 소부장 등 핵심 분야를 중심으로 전자부품이나 모바일 등 시장 트렌드를 반영한 서브섹터까지 투자 가능한 상품"이라며 "알파 수익률을 위해 서브 섹터 내 구조적 변화에 빠르게 대응하고 있고, 이를 위해 기업 탐방 및 리서치를 지속 중"이라고 전했다.

이어 "테크 투자는 빠르게 진행되는 기술 발전의 변곡점을 찾아 투자 기회를 지속 발굴하는 것이 필수"라며 "한국투자테크펀드 운용 시 국내 테크주뿐만 아니라 국내 기업과 경쟁 또는 협업 관계인 글로벌 테크주에 대한 분석까지 함께하는 이유"라고 강조했다.

