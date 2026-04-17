16개국 허가 확보…중국 출시 앞두고 글로벌 확장 가속

대웅제약 대웅제약 close 증권정보 069620 KOSPI 현재가 155,200 전일대비 1,300 등락률 -0.83% 거래량 10,002 전일가 156,500 2026.04.17 10:25 기준 관련기사 대웅제약 '나보타 마스터 클래스' 개최…안전성 부각 대웅제약 '엔블로', 인슐린 병용 임상적 근거 확보 대웅제약 '스토보클로', 출시 첫 해 매출 118억 돌파 전 종목 시세 보기 의 위식도역류질환 치료제 펙수클루(성분명 펙수프라잔)가 인도네시아 품목허가를 획득했다. 동남아 최대 의약품 시장 진입을 계기로 글로벌 확장에 속도를 낸다.

위식도역류질환 치료제 '펙수클루' 제품 이미지. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

대웅제약은 펙수클루 40mg이 인도네시아에서 '미란성 위식도역류질환 치료' 적응증으로 허가를 받았다고 17일 밝혔다.

인도네시아는 인구 약 2억8000만 명의 동남아 최대 시장이다. 글로벌 제약사들이 지역 진출 시 우선적으로 검토하는 국가로 꼽힌다. 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 2024년 기준 인도네시아 항궤양제 시장 규모는 약 1억5495만달러(약 2292억원)로 연평균 6% 수준의 성장세를 보이고 있다.

펙수클루는 칼륨 경쟁적 위산분비 억제제(P-CAB) 계열 약물이다. 기존 양성자펌프억제제(PPI) 대비 빠른 약효 발현과 복용 편의성이 특징이다.

대웅제약은 현지 처방 확대와 함께 적응증 확장도 추진하고 있다. 위궤양 치료 적응증 확보를 위해 한국과 인도네시아에서 다국가 임상 3상을 진행 중이다.

펙수클루는 현재 한국을 포함해 30개국에 진출했다. 이 중 16개국에서 품목허가를 획득했다. 중국 출시도 앞두고 있다.

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대웅제약은 이번 인도네시아 허가를 계기로 동남아 시장 공략과 글로벌 확장을 본격화한다는 계획이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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