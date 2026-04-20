애틀란타서 열린 물류산업 전시회 참가

물류센터, 운송차량 등 다양한 영역에 AI 적용

기술 고도화로 공급망 최적화 구현

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CJ대한통운 미국법인 CJ로지스틱스 아메리카(CJLA) 직원이 미국 애틀란타에서 개최된 ‘MODEX 2026’ 참관객들에게 콜드체인 물류 서비스와 AI 기반 물류관리시스템을 설명하고 있다. CJ대한통운 AD 원본보기 아이콘

CJ대한통운은 미국법인 CJ로지스틱스 아메리카(CJLA)가 지난 13~16일(현지시간) 미국 애틀란타에서 열린 물류전시회 'MODEX 2026' 참가를 성황리에 마쳤다고 20일 밝혔다.

이 행사는 최신 물류 기술과 트렌드가 집약된 북미 최대 규모의 글로벌 산업 전시회다. 올해는 1100개 이상의 기업이 참가했으며 제조·유통·물류 등 약 5만명의 산업계 관계자 및 전문가들이 방문했다.

CJ대한통운은 개별 홍보관을 통해 CJLA의 물류사업 현황과 함께 수송, 창고보관, 국제운송 등 복잡한 물류 과정을 원스톱으로 수행하는 글로벌 3자물류 서비스를 선보였다. 특히 미국 켄자스주 뉴센추리와 조지아주 게인스빌에서 운영 중인 콜드체인 물류센터를 활용한 냉장·냉동 특화 물류 솔루션을 강조했으며 정밀한 온도관리를 필요로 하는 제조사, 유통사들로부터 호응을 얻었다.

이 자리에서 CJ대한통운은 물류센터의 안전성과 생산성, 정확성을 동시에 높일 수 있는 'NextGen AI(Next Generation AI)' 운영 시스템을 중점적으로 소개했다. 물류센터 내 카메라와 센서를 통해 수집된 데이터를 머신러닝 및 생성형 AI 소프트웨어로 분석해 작업자의 움직임과 작업 흐름을 실시간으로 파악하고 잠재적 위험 요소와 충돌 가능성을 사전에 감지하는 시스템이다. 이를 통해 보다 안전한 작업 환경을 구현하고 작업 속도와 정확도를 높일 수 있다.

CJ대한통운은 AI 기반의 운송 관리 기술도 함께 선보였다. 급격한 주행속도 변화나 경로 이탈 등 운행 과정에서 발생하는 데이터를 실시간으로 분석해 운송 안정성을 높이는 기술이다. 또 실시간 차량 위치와 운행 데이터를 바탕으로 도착 예정 시간을 보다 정확하게 예측하고 고객사에 신뢰도 높은 배송 정보를 제공하는 한편 운송 과정을 정밀하게 관리할 수 있도록 지원한다.

이와 함께 CJ대한통운은 물류 팔레트를 자동으로 이송하는 고정노선 운송로봇(AGV)과 자율주행 지게차(AFL) 등의 자동화 설비와 물류 전 과정의 작업 현황을 한눈에 파악할 수 있는 실시간 모니터링 시스템도 소개하며 첨단 물류역량을 부각했다.

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케빈 콜먼 CJLA 최고경영자는 "제조업체, 유통업체, 물류기업 등 주요 산업 주체들의 공급망 관리에 대한 관심이 전 세계적으로 높아지는 가운데 이번 전시회는 CJ대한통운의 차별화된 통합 물류 솔루션을 글로벌 시장에 선보일 수 있는 기회였다"며 "지속적인 기술 고도화와 운영역량 강화를 통해 고품질 물류 서비스를 구현하고 북미 시장 공략에 박차를 가할 것"이라고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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