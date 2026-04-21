상상인증권이 CJ대한통운 CJ대한통운 close 증권정보 000120 KOSPI 현재가 107,200 전일대비 400 등락률 +0.37% 거래량 51,712 전일가 106,800 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 CJ대한통운, 북미 최대 물류 전시회 'MODEX 2026' 참가… AI 공급망 솔루션 선보여 개인정보 유출 사태에도 굳건…한국 쿠팡, 작년 영업익 첫 2兆 돌파 CJ대한통운 "개인 간 택배는 이제 '보내오네'로 보내요" 에 대해 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가를 18만원에서 15만원으로 내렸다.

[클릭 e종목]점유율 확대가 관건…CJ대한통운, 목표가 18만→15만원
AD
원본보기 아이콘

21일 이서연 상상인증권 연구원은 "대형마트 유통법 개정 및 이에 따른 시장 점유율 재편 기대감이 지연되면서 주가가 조정됐다"며 이같이 밝혔다.


다만 실적 성장 기조는 계속 이어질 것으로 보인다. 이 연구원은 "택배 실적은 주 7일 배송으로 시장점유율(MS) 및 물량 확대로 성장 중이며, 계약물류(CL) 사업부는 올해 하반기 이후 초기 비용 완화 및 본격적인 신규 수주 레버리지가 시작되기 때문"이라고 설명했다.

올해 1분기 연결 기준 매출액인 3조921억원, 영업이익은 1102억원으로 시장 기대치를 하회한 전망이다. 이 연구원은 이에 대해 "택배 부문 프로모션에 따라 평균판매단가(ASP) 감소와 기업물류대행(W&D) 신규 수주로부터 지속 발생하는 초기 비용 집행이 주원인"이라면서도 "주 7일 배송 서비스로 택배 시장 점유율 확장에 나서고 있어 택배 실적은 영업이익 기준 전년 동기 대비 22% 성장할 것"이라고 했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

'맘스터치 진상녀' 난동 6개월 지났는데…영업점 "다시 화제, 심적 부담" '맘스터치 진상녀' 난동 6개월 지났는데…영업점 "...
AD

이어 "글로벌 사업부는 해상 운임 변동성 확대에 따른 포워딩 사업부 실적 악화로 전년 동기 대비 8% 감소할 예정이지만 미국 콜드체인 대형 고객사 확보에 따른 물량 증가 및 공실률 축소로 영업이익률(OPM)은 2.1%로 실적 성장에 기여할 것"이라고 덧붙였다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 AI 활용 스타일

나의 AI 활용 스타일

AI를 얼마나 알고, 어떻게 활용하고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈