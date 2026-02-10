한솔케미칼 이 보통주 1주당 2600원의 현금 배당을 결정했다고 10일 공시했다.
시가배당율은 0.9%이며 배당금총액은 약 283억원이다. 배당기준일은 다음달 30일이다.
박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
한솔케미칼, 주당 2600원 현금 배당
2026년 02월 10일(화)
