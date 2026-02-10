한솔케미칼, 주당 2600원 현금 배당

한솔케미칼 한솔케미칼 014680 | 코스피 증권정보 현재가 287,500 전일대비 7,500 등락률 -2.54% 거래량 25,418 전일가 295,000 2026.02.10 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"한솔케미칼, 2028년까지 실적 상향…목표가 33만원"[특징주]한솔케미칼, 삼성전자 P4 라인 전환 수혜 기대감에 강세…신고가[클릭 e종목]"한솔케미칼, 삼성전자 D램 투자 확대 수혜…목표가 ↑" 전 종목 시세 보기 close 이 보통주 1주당 2600원의 현금 배당을 결정했다고 10일 공시했다.

시가배당율은 0.9%이며 배당금총액은 약 283억원이다. 배당기준일은 다음달 30일이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>