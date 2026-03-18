강훈식 "UAE, 최우선 원유공급 약속"…총 2400만 배럴 확보

"원유 공급망 협력 양해각서 조만간 체결"

"UAE 단기 체류 한국인 3500명 중 3000명 무사 귀국"

공급선 다각화 "다양하게 검토하고 접촉 중"

강훈식 대통령 비서실장이 18일 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE)를 방문한 결과 "UAE가 한국에 원유를 최우선적으로 공급하기로 약속했다"며 "다양한 공급선을 통해 총 1800만배럴의 원유를 긴급 도입하기로 확정했다"고 밝혔다.

강 실장은 이날 청와대 춘추관 브리핑에서 "UAE 측이 '한국보다 먼저 원유를 공급받는 나라는 없을 것이다, 한국은 원유 공급에서 최우선(No.1 Priority)'이라고 분명히 약속해줬다"며 이같이 말했다.

이번 발표는 중동 위기 장기화로 호르무즈 해협 통항 차질이 이어지는 가운데 나온 추가 성과다. 앞서 강 실장은 지난 6일에도 UAE와 협의를 통해 600만배럴 이상의 원유 긴급 도입을 확정했다고 밝힌 바 있다. 한국이 도입하는 원유의 70%가 호르무즈 해협을 통과하는 만큼, 이날 발표된 1800만배럴을 더하면 UAE를 통한 긴급 확보 물량은 모두 2400만배럴로 늘어나게 된다.

아울러 양국은 원유 수급 대체 경로 모색 등을 담은 원유공급망 협력 양해각서(MOU)도 추진하기로 했다. 강 실장은 "양국 간 원유수급 대체 공급경로 모색 등 내용이 담긴 '원유 공급망 협력 MOU 체결에 합의했고, 조만간 체결할 예정"이라고 설명했다. 아울러 원유 공급선 다각화를 위한 노력과 관련해서는 "아직 확정된 것이 없지만, 다양하게 검토하고 접촉하고 있다"고 말했다.

강 실장은 이번 방한 결과의 배경으로 UAE와의 정상급 신뢰를 강조했다. 그는 모하메드 빈 자이드 알 나하얀 UAE 대통령을 예방해 최근 중동 정세에 대한 우려와 연대의 뜻을 담은 이재명 대통령의 친서를 전달하고, 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장 및 에너지 분야 핵심 인사들과도 후속 협의를 진행했다고 설명했다.

재외국민 보호 지원 성과도 전했다. 강 실장은 "중동 상황 발생 직후부터 자신과 칼둔 행정청장 간 핫라인을 통해 실시간으로 상황을 공유해 왔다"며 그 결과 UAE에 단기 체류하던 우리 국민 3500명 가운데 3000명이 무사히 귀국했다고 밝혔다. 앞서 청와대는 지난 6일 중동 14개국에 체류 중인 우리 국민 1만8000여명 가운데 4900여명이 단기 체류자이고, 이 중 약 3500명이 UAE와 카타르에 발이 묶여 있다고 설명한 바 있다.

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강 실장은 이번 방문을 계기로 한국과 UAE의 특별전략적동반자 관계가 위기 대응 차원에서도 다시 확인됐다고 의미를 부여했다. 실제로 양국은 지난달 강 실장의 특사 방문 당시에도 방산·투자 협력 등 650억달러 이상 규모의 사업을 공동 추진하기로 하는 등 전략경제협력의 폭을 넓혀왔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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