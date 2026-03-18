울주군 지역아동센터 8개소 생필품 지원

차가운 기계와 첨단 기술이 가득한 원자력 발전소 사람들이 오늘은 사람 냄새 나는 시장통으로 향했다.

한국수력원자력 새울원자력본부 새울봉사대(본부장 소유섭, 노조위원장 김민영)는 18일 울주군 남창 옹기종기 전통시장에서 지역경제 활성화를 위한 '노사합동 전통시장 장보기' 행사를 시행했다.

노사합동 전통시장 장보기 행사. 새울원자력본부 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 전통시장에 활기를 불어넣고, 울주군 지역 내 취약계층 아동을 지원하기 위해 마련됐다.

새울원자력본부(본부장 소유섭)는 이번 행사를 통해 울산사회복지공동모금회에 기부금 400만원을 전달했으며, 해당 재원을 통해 시장에서 직접 구매한 다양한 식재료와 생필품을 울주군 소재 지역아동센터 8개소에 전달했다.

소유섭 새울원자력본부장은 "전통시장 상인들에게 실질적인 도움이 되고, 우리 아이들에게 따듯한 마음이 전달되기를 바란다"고 말했다.

김민영 새울원전본부 노조 위원장은 "노사가 한마음으로 지역 이웃을 위한 나눔을 실천하게 돼 뜻깊은 행사였으며, 지속적인 관심을 기울이겠다"고 말했다.

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앞으로도 새울원자력본부는 전통시장 활성화와 지역의 소외계층 지원을 위한 다양한 사회공헌활동을 전개해 나갈 계획이다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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