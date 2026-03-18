김영록·강기정·주철현·민형배 후보, 광주MBC 생방송서 공방

측근 청렴 문제·의대 입지·동부권 소외 등 쟁점 놓고 충돌

20조 재정 활용·반도체·복지·균형발전 등 공약 경쟁도 전개

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 예비경선 후보 4명이 전날 열린 합동토론회에서 청렴성과 지역 갈등, 통합 과정 등을 둘러싸고 공방을 벌였다.

김영록·강기정·주철현·민형배 후보는 지난 17일 광주 남구 광주문화방송 공개홀에서 열린 A조 합동토론회에서 1호 공약과 20조원 재정 활용 방안을 제시하며 정책 경쟁을 펼쳤다. 토론은 정책 제시 중심으로 시작됐지만 청렴도와 통합 과정, 지역 간 갈등 문제를 놓고 후보 간 공방으로 이어졌다.

주도권 토론에서는 강기정 후보가 민형배 후보 측근의 청렴 문제를 거론하며 "통합시장은 인허가 등에 대한 권한이 상상 이상으로 커 청렴도가 중요하다"며 "구청장 시절 비서실장이 뇌물죄로 구속된 것에 대해 어떻게 생각하느냐"고 물었다.

민형배 후보는 "(비서실장이) 공적인 권한을 가지고 뇌물죄를 저지른 것은 아니었다고 알고 있다"고 답한 뒤 "10년 전 이야기를 꺼내셨는데 이번 선거에서 네거티브가 등장해서는 안 되는 것 아니냐"고 반문했다. 강 후보는 "단체장의 비서실장이 뇌물죄로 구속돼 실형을 산 것은 중대한 문제이지 네거티브가 아니다"라고 맞받았다.

김영록 후보는 민형배 후보의 과거 통합 신중론을 겨냥해 "오히려 사과했어야 하는 것 아니냐"고 지적했고, 전력공사 설립과 저가 전기 공급 공약의 현실성도 집중적으로 따져 물었다. 강기정 후보는 전남 의대 입지 문제를 꺼내 다른 후보들의 입장을 압박했고, 이 과정에서 김영록 후보와 "그렇게 쉽게 말할 일은 아니다"라며 언쟁을 벌였다.

주철현 후보는 김영록 후보를 향해 "동부권 주민들이 산업위기에 아무런 대응을 하지 않았다고 생각한다"며 동부권 소외론을 제기했고, 주청사 위치 문제를 두고도 "예민한 사안에 대한 답변을 회피하고 있다"고 지적했다. 민형배 후보는 강기정 후보에게 "갈등 조정 능력이 중요하다"고 견제한 반면, 주철현 후보와는 정책 질의 중심의 비교적 완화된 공방을 이어갔다. 민형배·김영록 후보는 서로의 질의·답변 시간을 두고 "제 질문보다 더 길게 답변했다"고 말하는 등 신경전을 보이기도 했다.

후보들은 차별화된 정책도 제시했다. 김영록 후보는 반도체 전주기 산업 생태계 구축을 핵심 공약으로 내세우며 "광주·서부·동부권을 잇는 반도체 벨트를 통해 500조원 투자를 유치하고 10만개 일자리를 창출하겠다"고 밝혔다. 또 "20조원 재정 가운데 10조원은 산업 기반, 5조원은 에너지·교통 인프라, 5조원은 복지에 투자하겠다"고 설명했다.

강기정 후보는 '특별시민 수당'을 1호 공약으로 제시하며 "청년·소상공인·농업인 등에 소득을 지원해 복지와 임금을 높이겠다"고 밝혔다. 이어 "20조원 중 일부를 활용해 30조원 규모 대기업 투자 펀드를 조성해 기업 유치에 나서겠다"고 말했다.

주철현 후보는 "통합으로 광주 쏠림이 심화하고 전남 농어촌 소멸이 가속화될 수 있다"며 권역별 균형 발전과 분권형 행정체계를 1호 공약으로 제시했다. 또 "20조원 재정은 신재생에너지·첨단산업 육성과 함께 일반회계의 20% 범위 내 균형발전 특별회계를 편성해 농어촌 소멸에 대응하겠다"고 밝혔다.

민형배 후보는 "시민주권 정부를 통해 통합특별시 의사결정에 시민이 직접 참여하는 구조를 만들겠다"고 강조했다. 재정 활용과 관련해서는 "20조원의 80%를 AI·반도체 등 초첨단 산업에 집중 투자하고, 성과를 생애 소득 형태로 시민에게 환원하겠다"고 말했다.

에너지 정책에서도 후보 간 차이가 드러났다. 강기정 후보는 송배전망 확충과 전기요금 차등제 도입을, 민형배 후보는 전력공사 설립과 저가 전력 공급을 통한 산업 유치를 주장했다. 주철현 후보는 에너지 저장장치 확대와 주민 참여형 발전 모델을, 김영록 후보는 전기요금 인하와 에너지 기본소득 도입을 각각 제시했다.

각 후보는 소개 발언에서 김영록 100%, 민형배 99%, 강기정 52%, 주철현 51% 등으로 최종 후보 선출 가능성을 전망하기도 했다.

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민주당은 18일 신정훈·정준호 후보가 참여하는 B조 토론회를 이어간다. 당초 B조에는 이개호·이병훈 후보도 포함됐으나, 두 후보가 사퇴하면서 2명만 토론에 참여하게 됐다. 민주당은 19~20일 권리당원 투표 방식으로 예비경선을 진행해 본경선 진출 후보 5명을 가릴 예정이다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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