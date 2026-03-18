ATM기서 거액 현금 뽑으려다 112신고

현금 1억원·타인 명의 카드 84장 압수

서울 강남구의 한 은행 ATM기에서 거액의 불법 인출금을 뽑으려다 달아난 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울 강남경찰서는 전자금융거래법 위반 혐의로 A씨 등 2명을 현행범 체포하고, 범행에 가담한 공범 2명을 임의동행해 조사 중이라고 18일 밝혔다.

서울 강남경찰서가 지난 11일 피의자들로부터 압수한 1억1000만원 상당의 범죄 수익금과 타인 명의 카드 84장이다. 강남경찰서 AD 원본보기 아이콘

경찰에 따르면 A씨 등은 지난 11일 오후 4시21분께 서울 강남구 소재 은행 ATM기에서 현금을 다량 인출한 혐의를 받는다.

경찰은 '한 남성이 현금을 다량 인출하고 있다'는 112신고를 받고 현장에 출동해 현장 ATM기 위에 1만원권 현금이 100여장 남겨져 있는 것을 확인했다.

이에 피의자들이 급하게 도주한 것으로 판단, CCTV 관제센터와 협조해 범행 장소에서 약 100m 떨어진 곳에서 피의자들을 검거했다.

체포 당시 피의자들이 소지한 가방에는 5만원권 현금 약 1억1000만원과 타인 명의 카드 84장이 발견돼 현장에서 압수됐다.

경찰은 피의자들로부터 '인근에 사무실이 있다'는 진술을 확보하고 해당 장소로 출동해 내부에 있던 일당 2명을 추가로 임의동행했다.

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경찰은 피의자들에 대해 금융사기 등 범죄에 연루됐을 가능성 여부를 수사 중이다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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