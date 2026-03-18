24시간 대응체계 구축… 전담 수사반 편성 및 관계기관 협업 강화

거창경찰서는 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거에 대비해 선거사범 대응을 위한 '수사상황실'을 설치하고 본격 운영에 들어갔다고 18일 밝혔다.

거창경찰서는 이날 통합수사팀 사무실 앞에서 경찰서장과 각 과장, 수사·형사팀장 등이 참석한 가운데 선거사범 수사상황실 현판식을 개최했다.

거창경찰서, 제9회 선거사범 수사상황실 사진 AD 원본보기 아이콘

수사상황실은 수사과 통합수사팀 내에 설치됐으며, 선거기간 동안 24시간 상황 대응체계를 유지한다. 주요 임무는 선거 관련 각종 신고 접수 및 처리, 관계기관과의 협업 등이다.

특히, 경찰은 수사·형사 인력을 중심으로 총 16명 규모의 선거사범 수사전담반을 편성해 첩보 수집과 단속 활동을 강화하는 등 선거 범죄에 대한 대응을 한층 강화할 방침이다.

또한 거창군선거관리위원회 등 유관기관과의 협력체계를 구축해 공정한 선거 환경 조성에도 주력할 계획이다.

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박경준 경찰서장은 "선거 사건 접수 시 의심의 여지가 없도록 무관용 원칙에 따라 철저히 수사하고, 엄정한 중립을 유지해 경찰의 역할과 책임을 다해달라"고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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