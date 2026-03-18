"할인을 스스로 키운다"…NHN페이코, 신규 기능 '강화 쿠폰' 출시

NHN페이코가 기존 할인 혜택을 배수로 확장해 체감 혜택을 높여주는 신규 기능 '강화 쿠폰'을 출시해 운영 중이라고 18일 밝혔다.

올해 첫선을 보인 페이코 강화 쿠폰은 페이코의 기존 '맞춤 쿠폰' 혜택을 배수로 확장해 주는 기능으로 이용자가 직접 뽑기 방식을 통해 획득한 배수만큼 할인율을 높일 수 있는 것이 특징이다. 지난 1월 론칭 이후 약 두 달간 운영된 결과 전체 페이코 쿠폰 사용자의 약 30%가 1.5배 이상의 강화 혜택을 경험하며 할인 체감을 얻은 것으로 나타났다.

강화 쿠폰은 페이코 혜택 탭의 강화 쿠폰 페이지에서 뽑기 방식을 통해 획득할 수 있다. 12시간 간격으로 1일 최대 2회까지 참여 가능하며 획득한 강화 쿠폰은 단독으로 사용할 수 없고 기존 맞춤 쿠폰과 결합해 사용할 때 혜택이 발동된다.

일례로 매일유업에서 강화 쿠폰을 활용한 한 이용자는 17.5% 할인 쿠폰에 2배 강화 쿠폰을 적용해 총 4만원의 할인 혜택을 받았다. 이 중 강화 쿠폰으로 추가된 할인액만 약 2만원으로 기존 쿠폰 단독 사용 시보다 2배 높은 혜택을 누린 셈이다. 또 식품, 생활용품, 건강, 웰니스 제품 구매가 가능한 아이허브와 떠리몰에서도 기존 7% 할인 쿠폰에 1.8배 강화를 적용해 체감 혜택을 높인 사례가 다수 확인됐다.

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NHN페이코 관계자는 "강화 쿠폰은 단순한 할인을 넘어 이용자에게 혜택을 스스로 키우는 재미와 실속을 동시에 제공하고자 기획된 서비스"라며 "특히 고단가 결제 시 강화 배수에 따라 할인액이 수십만원까지 커질 수 있어 이용자들의 체감 만족도가 매우 높다"고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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