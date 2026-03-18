자율주행 청소로봇 도입이 대형 상업시설과 산업 현장을 중심으로 빠르게 확산되고 있다. 최근 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영과 안전 관리 중요성이 부각되면서 청소 자동화와 스마트 청소 솔루션에 대한 관심이 높아지는 추세다.

특히 대형 쇼핑몰, 오피스빌딩, 물류센터, 컨벤션센터 등 넓은 공간을 운영하는 시설에서는 자율주행 청소로봇을 활용한 운영 효율 개선과 친환경 관리가 동시에 요구되고 있다. 이러한 흐름 속에서 청소장비 및 산업용 모빌리티 케어 전문기업 크린텍은 다양한 자율주행 청소장비 라인업과 통합 솔루션을 기반으로 시장 대응에 나서고 있다.

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크린텍은 소형 상업시설부터 대형 산업시설까지 적용 가능한 자율주행 청소로봇 라인업을 구축해 공간 특성에 맞는 장비 선택이 가능하도록 하고 있다.

자율주행 청소로봇은 인공지능 기반으로 공간을 인식하고 청소 경로를 자동으로 설정하며, 반복적인 청소 작업을 자동화해 청소 품질 균일화와 운영 효율성 향상에 기여한다.

특히 안전 측면에서도 자율주행 청소로봇의 활용이 확대되고 있다. 크린텍의 SP50, L4 모델의 경우 장애물 감지 및 자동 회피 능력을 기반으로 운영되며, 야간 무인 청소가 가능해 작업자의 위험 노출을 줄일 수 있다. 특히 반복 작업 부담을 줄이고 산업현장의 안전 관리 수준을 높이는데 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.

[SP50의 안전 확보를 위한 AI 센서] 원본보기 아이콘

크린텍은 장비 공급을 넘어 청소 자동화 솔루션 구축에도 집중하고 있다. 현장 동선 분석, 청소 구역 설정, 운영방식 설계 등을 통해 고객 환경에 맞는 최적의 시스템을 제안하며, 도입 전 시연을 통해 실제 적용 가능성을 검증할 수 있도록 지원하고 있다.

또한 장비 도입 이후에는 유지보수와 운영 지원을 포함한 사후관리 서비스를 제공해 안정적인 운영을 돕고 있다.

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크린텍 관계자는 "청소 산업은 효율성뿐 아니라 친환경성과 안전까지 고려하는 방향으로 변화하고 있다."며 "자율주행 청소로봇과 스마트 청소 솔루션을 통해 안전하고, 혁신적인 청소환경을 지속 확대해 나갈 것"이다 라고 밝혔다.

lshb01@asiae.co.kr



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