9개월 과정 인문학·현장탐방, 지역사회 리더 양성

양산에서 가장 '힙한' 지식 공동체, 'First 리더 양산인문학과정'이 12번째 돛을 올렸다.

경남 양산시는 지난 17일 영산대학교 양산캠퍼스 영상문화관에서 '2026년 First리더 양산인문학과정'의 입학식이 개최됐다.

2026년 First리더 양산인문학과정 입학식. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 입학식에는 나동연 양산시장을 비롯한 도·시의원, 대학교 관계자, 동문회와 입학생을 포함해 60여명이 참석한 가운데 진행됐다.

올해로 12기를 맞는 First리더 양산인문학과정은 2015년 처음 시작된 이래 현재까지 330여명의 교육생을 배출하며 지역사회에 필요한 시민 리더를 양성하는 데 중요한 역할을 해왔다.

이번 과정도 3월 중순부터 11월까지 약 9개월간 매주 화요일에 운영되며, 인문학 기초와 역사 등 다양한 교양 강의뿐만 아니라 문화유적지 탐방 등의 현장학습을 통해 교육생이 시민 리더로서 필수적인 역량을 갖출 수 있도록 양질의 프로그램으로 구성됐다.

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나동연 시장은 "First리더 양산인문학과정은 우리 지역사회의 발전을 견인할 시민 리더를 양성하는 대표 프로그램"이라며 "교육생들이 인문학적 소양을 바탕으로 각자의 자리에서 양산의 품격과 공동체 정신을 높이는 중심 역할을 해주길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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