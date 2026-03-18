교보증권 '소비자보호 매니저' 도입…소비자보호 체계 강화

교보증권은 금융소비자 권익 강화를 위해 전국 WM영업점에 '소비자보호 매니저' 제도를 도입한다고 18일 밝혔다.

'소비자보호 매니저'는 금융상품 전문성을 갖춘 인력으로, 영업 현장에서 완전 판매 절차를 전파하고 관련 법규 준수 여부를 상시 점검하는 역할을 맡는다.

이를 통해 영업점 내 자율적인 내부통제 문화를 확산하고 금융소비자 보호 역량을 한층 높일 계획이다.

매니저들은 주요 금융상품 판매 과정에 대한 롤플레잉과 민원 예방 중심의 실무 교육을 진행하며, 1대1 코칭을 통해 현장 중심의 소비자 보호 활동을 수행한다.

이번 제도는 교보증권이 구축해 온 금융소비자보호 거버넌스를 기반으로 추진된다. 교보증권은 대표이사를 위원장으로 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)와 준법감시인, CRO 등이 참여하는 '금융소비자보호 내부통제위원회'를 운영하며 소비자 보호 관리 체계를 강화해 왔다.

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김철우 교보증권 CCO는 "소비자보호 매니저 제도를 통해 영업 현장의 내부통제 기반을 강화하고 고객 중심 금융 서비스를 더욱 공고히 해 나갈 것"이라며 "앞으로도 소비자중심경영을 확대해 고객이 안심하고 거래할 수 있는 금융 환경을 조성하겠다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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