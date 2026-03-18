이정현 "대구 중진, 새 세대에 길 열어줘야"

국민의힘의 대구시장 공천이 중진의원 컷오프설(說)로 폭풍전야 상황이다. 서울시장과 충북지사 공천 갈등의 여진도 이어지고 있다.

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 18일 새벽 페이스북을 통해 "대구가 길러준 정치인이라면 이젠 새 세대에게 길을 열어주고 더 큰 무대에서 뛰는 게 맞다"라면서 "흔들리지 않고 공천 혁신을 반드시 해내겠다"고 밝혔다. 대구 중진들의 반발을 의식한 발언이다.

정치권에선 이 위원장이 대구시장 공천과 관련해 중진 의원들을 대거 컷오프하고 이진숙 전 방송통신위원장, 최은석 의원(초선)이 경합하는 구도를 구상하고 있는 것으로 보고 있다. 이 위원장이 부산 등지에서 뜻을 꺾은 만큼 대구에선 자신의 의지를 관철할 가능성도 있다.

대구에선 중진 컷오프가 현실화할 경우 후유증이 예상된다. 대구지역 의원들도 이날 오후 장동혁 대표를 찾아 우려를 전달하기로 했다. 우재준 의원은 YTN에 출연해 "윤어게인 지지를 받는 이 전 위원장이 첫 컷오프 대상이 돼야 한다"고 했다.

충북지사를 두곤 김수민 전 의원 '낙점설'이 돌면서 조길형 전 충주시장은 공천신청을 취소했고, 윤희근 전 경찰청장은 선거 운동을 중단했다. 컷오프된 김영환 지사도 전날 법원에 공천배제 효력정지 가처분 신청을 냈다.

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서울 역시 오세훈 시장이 공천 신청에 나섰지만, 지도부와 각을 세우고 있다. 시당 선대위 중심의 선거 가능성도 있다. 오 시장과 가까운 조은희 의원은 "장 대표가 바뀌지 않는다면 서울은 따로 (선거를) 하겠다는 생각"이라고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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