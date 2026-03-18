HLB그룹은 오는 4월 17일(이하 현지시간)부터 미국 샌디에고에서 열리는 세계 최대 규모의 암 연구 학술대회인 '미국암연구학회(AACR 2026)'에서 4건의 연구성과를 발표한다고 밝혔다.

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AACR 공식 프로그램에 따르면 HLB이노베이션 자회사 베리스모 테라퓨틱스 3건, HLB 자회사 엘레바 테라퓨틱스 1건의 논문 제목이 등재됐다.

베리스모의 고형암 대상 키메릭 항원수용체 T세포(CAR-T) 치료제 'SynKIR-110' 임상 1상(STAR-101) 중간 결과가 구두 발표로 선정됐다. 특히 임상 데이터 중에서도 의미와 영향력이 큰 연구만 엄선되는 플레너리 세션에 포함되며, 해당 연구의 임상적 가치와 글로벌 학회에서의 높은 주목도를 동시에 입증했다.

혈액암 대상 CAR-T 치료제 'SynKIR-310'의 전임상 결과도 포스터 발표로 채택됐다. 해당 연구는 SynKIR-310이 B세포 비호지킨 림프종 이종이식 마우스 모델에서 CD3 기반 기존 CAR-T 대비 우수한 항종양 효과를 보였으며, 초기 임상적 신호를 통해 향후 임상 개발 가능성을 뒷받침할 것이란 내용으로 발표될 예정이다.

교모세포종 치료를 위한 EGFR 표적 KIR-CAR에 대한 펜실베이니아대학교 협력 연구진의 전임상 데이터도 포스터로 발표된다. 해당 연구는 기존 CAR-T의 한계를 극복하고 저항성 교모세포종 모델에서 의미 있는 항종양 효과를 보인 전임상 결과를 담고 있다. 베리스모의 독자 플랫폼인 'KIR-CAR' 기술의 차별성과 확장성을 입증했다는 점에서 주목받고 있다. 엘레바 역시 FGFR2 표적 항암제 '리라푸그라티닙'의 고선택성을 기존 범FGFR 저해제와 비교한 분석 결과를 포스터 발표를 통해 공개할 예정이다.

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HLB그룹 관계자는 "이번 AACR 2026 발표는 SynKIR 기반 세포치료와 FGFR2 표적 항암제 등 주요 파이프라인의 경쟁력이 임상과 전임상 데이터를 통해 구체화되고 있음을 보여주는 중요한 이정표"라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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