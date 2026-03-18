리가켐바이오, AACR서 차세대 BCMA ADC 전임상 결과 발표

㈜리가켐바이오사이언스는 다발성 골수종(Multiple Myeloma) 치료제로 개발 중인 차세대 BCMA(B-cell maturation antigen) 표적 ADC 파이프라인 2종(LCB14-2524, LCB14-2516)의 연구 결과를 공개한다고 18일 밝혔다.

이번 연구성과는 다음달 17일부터 22일(현지 시간)까지 미국 샌디에이고에서 개최되는 '미국암연구학회(AACR 2026)'에서 포스터로 발표될 예정이며, 이와 관련한 초록은 17일 학회 홈페이지를 통해 공개됐다.

이번에 발표되는 BCMA ADC는 리가켐바이오가 추진 중인 'BioBest' 전략의 핵심 프로젝트들 중 하나로, 현재 회사가 보유한 여러 BioBest 파이프라인들 중 가장 빠른 개발 단계를 나타내고 있다.

다발성 골수종 치료 시장에서는 최근 '블렌랩(Blenrep, belantamab mafodotin)'의 재승인으로 BCMA 표적 치료의 중요성이 입증됐으나, 블렌랩이 가진 높은 안구독성(keratopathy) 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다. 리가켐바이오는 이러한 한계를 극복하기 위해 자체 ADC 플랫폼인 '컨쥬얼(ConjuAll™)'을 활용해 효능은 극대화하고 독성은 최소화한 두 가지 차별화된 후보물질을 설계했다.

이번 초록에서 공개된 첫 번째 후보물질인 'LCB14-2524'는 항체 의존성 세포 독성(ADCC) 기능을 강화한 항체에 리가켐바이오의 차세대 LBG(β-glucuronide) 링커를 적용해 MMAF 페이로드를 결합한 약물이다. 또 다른 후보물질인 'LCB14-2516'은 안전성을 높인 항체에 독자 개발 페이로드인 PBD prodrug를 장착해 치료 효능을 극대화했다. 두 물질 모두 전임상 단계에서 대조군인 블렌랩과 비교했을 때 월등한 세포 독성 및 효능을 입증했다.

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현재 리가켐바이오는 BCMA ADC의 글로벌 임상 시험 진입을 위한 IND 신청 준비에 박차를 가하고 있다. 회사는 이번 AACR 발표를 기점으로 'BioBest' 전략의 선두에 서 있는 BCMA ADC 파이프라인의 가치를 입증하고, 빠르게 후속 BioBest 파이프라인들에 대한 개발도 진행하여 환자들에게 기존 치료제보다 안전하고 강력한 치료 옵션을 빠르게 제공할 수 있도록 개발 역량을 집중할 계획이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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