카페24 PRO, ‘카테고리 검색 최적화’ 기능 지원…구글 검색 노출 최대 3배 증가

서치 콘솔 검색 데이터·상품 정보 결합해 페이지별 맞춤 메타 정보 자동 생성·적용 예정

별도 설정 없이 구글 검색 노출 확대와 신규 고객 유입 구조 구축 기대

구글 검색 노출 확대부터 쇼핑몰 신규 고객 유입까지 이어지는 검색 유입 구조를 자동으로 완성해주는 시대가 열릴 전망이다.

글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24(대표 이재석)는 자사 프리미엄 서비스 '카페24 PRO(프로)'를 통해 쇼핑몰 카테고리 페이지의 검색 노출 경쟁력을 자동으로 극대화하는 '카테고리 검색 최적화(SEO) 기능'을 선보일 계획이라고 밝혔다. 이를 통해 쇼핑몰 운영자들은 복잡한 설정 없이도 검색 노출 확대가 실제 방문자 유입으로 이어지는 선순환 구조를 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

온라인 쇼핑몰에서 상품 카테고리 페이지는 특정 상품군에 속한 다양한 상품을 한 번에 보여주는 핵심 페이지다. 소비자가 검색 엔진에서 '여성 원피스'를 검색했을 때 쇼핑몰의 '여성 원피스' 카테고리 페이지가 검색 결과에 노출되면, 여러 여성 원피스 상품을 한 번에 확인할 수 있어 신규 고객 유입의 중요한 경로가 된다.

이러한 상품 카테고리 페이지의 검색 노출을 효과적으로 높이기 위해서는 실제 검색 데이터를 기반으로 한 키워드 분석과 페이지 정보 설계가 함께 이뤄져야 한다. 특히 검색 결과에 표시되는 '제목(title)'과 '설명(description)'은 검색 엔진이 해당 페이지 내용을 이해하는 핵심 요소로 상품 구성과 검색 패턴에 맞춘 지속적인 관리와 최적화가 필요하다.

카페24 PRO의 카테고리 검색 최적화 기능은 이러한 과정 전체를 자동화한다는 계획이다. 핵심은 ▲구글 서치 콘솔(Google Search Console) 검색 데이터 분석 ▲카테고리 상품명·브랜드 정보 결합 ▲검색 패턴 기반 메타 정보(title·description) 자동 생성 ▲카테고리 페이지 자동 적용 구조다.

예를 들어 쇼핑몰의 '여성 원피스' 카테고리 페이지가 있을 경우 카페24 PRO 시스템은 해당 카테고리의 실제 검색 데이터와 상품 정보를 분석해 '린넨 원피스', '하객룩' 등 주요 검색 키워드를 반영한 메타 정보를 자동 생성한다. 기존에 단순한 카테고리 이름 중심으로 설정돼 있던 페이지 메타 정보가 카테고리의 대표 상품과 브랜드 특징을 반영한 설명 형태로 자동 구성되는 식이다. 이를 통해 쇼핑몰 운영자는 별도의 키워드 조사나 페이지 정보 설정 없이도 쇼핑몰 특성에 맞는 검색 최적화를 자동으로 적용할 수 있다.

카테고리 검색 최적화 기능의 효과는 사전 실증 분석에서 확인됐다. 카페24가 본격적인 기능 적용에 앞서 실시한 분석에 따르면 카테고리 검색 최적화 기능을 적용한 쇼핑몰들에서 카테고리 페이지의 구글 검색 노출이 증가하고 이후 실제 방문 유입이 확대되는 흐름이 나타났다. 이번 분석은 기능 적용 전후 약 15일간의 데이터를 일평균 기준으로 비교한 결과다. 식음료 전문 브랜드 A사는 기능 적용 후 검색 노출이 하루 평균 기준 약 3배 증가했으며 실제 방문 클릭도 약 2배 증가했다. 식자재 유통 브랜드 B사는 노출 약 2배 증가와 함께 클릭도 약 2배 늘어 검색 노출 확대가 실제 방문으로 그대로 이어지는 결과를 보였다.

카페24는 기능 효과를 보다 명확히 확인하기 위해 동일 쇼핑몰 내에서 기능이 적용된 페이지와 미적용 페이지의 검색 성과를 같은 기간 비교했다. 그 결과 일부 쇼핑몰에서는 미적용 페이지의 검색 노출 증가 폭이 제한적이거나 변화가 거의 없는 반면, 기능이 적용된 페이지는 두 배 이상 증가하는 차이가 나타났다. 같은 쇼핑몰, 같은 기간에서도 기능 적용 여부에 따라 검색 노출 변화율 차이가 최대 12배까지 벌어졌다.

카페24 관계자는 "쇼핑몰 검색 최적화는 중요하지만 실제 운영 과정에서는 지속적으로 관리하기 쉽지 않은 영역"이라며 "카페24 PRO를 이용하는 쇼핑몰이라면 별도의 설정이나 추가 비용 없이 검색 최적화를 자동으로 적용해 검색 노출 경쟁력을 높이고 신규 고객 유입 확대까지 이어질 수 있도록 지원할 예정"이라고 말했다.

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한편, 카페24 PRO는 단순 쇼핑몰 구축을 넘어 상품 등록·프로모션 최적화, 콘텐츠 제작, CS 등 이커머스 운영 전 과정을 시스템 기반으로 지원하는 프리미엄 운영 서비스로, 운영자의 수동 개입을 줄이고 쇼핑몰이 '잘 팔리는 환경'을 갖추는 데 초점을 맞췄다. 특히 SEO, 데이터 기반 CRM 마케팅, 마켓 연동 등 일반 운영자가 혼자 처리하기 어려운 영역까지 운영 체계 안에서 지원해 운영자는 상품과 배송 등 핵심 업무에 집중할 수 있도록 설계됐다.

lshb01@asiae.co.kr



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