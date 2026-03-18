혈당·체지방·배변 고민 한 번에 관리

동아제약의 프리미엄 이너뷰티 브랜드 아일로가 혈당·체지방·배변 고민을 한 번에 관리할 수 있는 3중 기능성 다이어트 건강기능식품 '슬림컷 젤리'를 출시한다고 18일 밝혔다.

신제품은 지난해 출시된 아일로의 베스트셀러 '듀얼 슬림컷'을 스틱 젤리 형태로 선보인 제품이다. 기존 정제 형태의 듀얼 슬림컷이 식후 혈당 상승 억제와 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 2중 기능성을 갖췄다면 슬림컷 젤리는 원활한 배변 활동에 도움을 주는 기능을 더했다. 기능성 성분으로는 난소화성말토덱스트린과 가르시니아캄보지아 추출물을 함유했다.

동아제약 아일로의 3중 기능성 다이어트 건강기능식품 '슬림컷 젤리'. 동아제약 AD 원본보기 아이콘

아일로의 '빨간맛 다이어트' 콘셉트도 그대로 적용했다. 고춧가루, 계피, 흑후추 등 엄선된 매운맛 부원료를 배합했으며, 탱글탱글한 젤리 속 치아시드를 더해 간식을 먹는 듯한 식감과 든든한 포만감을 느낄 수 있도록 했다.

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동아제약 관계자는 "일상 속에서 간편하게 아일로만의 체감 가능한 이너뷰티 솔루션을 경험해보길 바란다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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