네오펙트, 사람과 유사한 촉각 구현 '로봇손' 기술 확보…피지컬AI 시장 노린다

헬스케어 로보틱스 기업 네오펙트 네오펙트 close 증권정보 290660 KOSDAQ 현재가 1,245 전일대비 176 등락률 +16.46% 거래량 21,816,669 전일가 1,069 2026.03.18 10:07 기준 관련기사 네오펙트, 재무 안전판 '확보'…자회사 매각 영향으로 실적은 하락 헬스케어로봇 '이목 집중'…네오펙트, WHX서 신제품 공개 네오펙트, 로보틱스 듀얼 트랙 플랜 발표…2세대 헬스케어 로봇 CES 2027서 공개 전 종목 시세 보기 가 촉각 기반 로봇손 기술을 확보하며 피지컬AI 시장 공략에 나섰다.

네오펙트는 한국전자통신연구원으로부터 로봇손 기술 '엑스 핸드(X-HAND)'를 이전받았다고 18일 밝혔다.

이번 기술 이전으로 네오펙트는 사람과 유사한 촉각을 구현하는 로봇손의 핵심 지식재산권(IP)을 확보하게 됐다. 이전 범위에는 하드웨어를 제외한 소프트웨어와 설계 문서, 특허 전반이 포함된다.

X-HAND는 확장현실(XR) 환경에서 활용 가능한 웨어러블 로봇손으로, 고감도 촉각 센서를 통해 사용자의 미세한 움직임을 감지하고 XR 공간에서 손끝 감각을 실시간으로 구현하는 것이 특징이다. 단순한 물체 파지를 넘어 물체의 변형과 압력을 인식해 정밀한 조작이 가능하도록 설계됐다. 이에 따라 다관절 구조 로봇손 기술 개발에서도 진전을 이룰 것으로 기대된다.

또한 해당 기술은 기존 대비 센서 크기를 약 3분의 1 수준으로 줄여 휴머노이드 로봇 내부와 같은 제한된 공간에도 적용이 용이하다. 이로 인해 휴머노이드 로봇손의 구조적 제약을 해소할 수 있는 핵심 기술로 평가된다.

정교한 동작 구현이 요구되는 로봇손은 로보틱스 산업에서 대표적인 난제로 꼽혀왔다. 휴머노이드 '옵티머스'를 개발 중인 일론 머스크 역시 로봇 설계 과정에서 가장 어려운 요소로 로봇손을 언급한 바 있다. 삼성전자 또한 로봇손 개발 전담 조직 '핸드랩'을 신설하며 관련 기술 확보에 나선 상황이다.

네오펙트는 X-HAND를 기반으로 휴머노이드용 고자유도 로봇손 시장에 진입할 계획이다. 기존 재활 로봇 사업에서 축적한 기술을 바탕으로 웨어러블 로봇손 '네오마노'와의 연계 가능성에도 주목하고 있으며, 산업용 웨어러블 로봇 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. 회사는 내년 1월 CES에서 신규 웨어러블 로봇손을 공개할 예정으로 현재 개발을 진행 중이다.

휴머노이드 로봇 시장의 성장과 함께 로봇손 시장도 확대되고 있다. 시장조사기관 Valuates Reports에 따르면 휴머노이드 5지형 로봇손 시장은 2023년 약 4억4100만달러 규모에서 연평균 10.3% 성장해 2030년에는 약 8억7600만달러 규모로 확대될 전망이다.

AD

네오펙트 관계자는 "X-HAND는 휴머노이드 로봇손 기술 발전의 기준이 될 수 있다"며 "현장 실증을 통해 검증된 기술을 지속적으로 고도화해 의료, 산업, 공공 분야를 아우르는 피지컬AI 솔루션으로 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 이어 "현재 국내 대기업과 로봇손 기술 협력 방안도 논의 중"이라고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>