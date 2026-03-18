안전한 횡단보도 이용

보행 신호 준수

교통 안전 수칙 안내

경북 구미교육지원청은 지난 17일 학생들의 안전한 등굣길을 조성하고 교통사고를 예방하기 위해「초등학교 등굣길 교통안전 캠페인」을 실시했다.

「초등학교 등굣길 교통안전 캠페인」을 실시 후 기념촬영/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 관내 야은초등학교 정문 및 주변 통학로에서 오전 7시 50분부터 8시 30분까지 진행되었으며 학교 및 교육지원청 관계자를 비롯하여 구미시의원, 구미녹색어머니회, 지역 내 경찰서 등 유관기관이 협력하여 진행됐다.

특히, 학생들에게 안전한 횡단보도 이용, 보행 신호 준수, 교통 안전 수칙 안내 등 어린이 보행 안전을 위한 기본 수칙을 적극 홍보했다.

민병도 교육장은 "어린이들의 등굣길 안전은 모두의 관심과 실천이 필요하다"며 "이번 캠페인을 통해 학생들은 안전한 보행 습관을 익히고 운전자들은 교통법규 준수의 중요성을 다시 한번 인식하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

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구미교육지원청은 앞으로도 지역사회와 협력하여 어린이 교통안전을 위한 다양한 활동을 지속해서 추진할 예정이다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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