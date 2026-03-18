도로교통법상 음주측정방해 등 혐의

음주운전 사고를 낸 뒤 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡이 검찰에 넘겨졌다.

음주운전 사고를 내고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(62)씨가 사고 나흘 만인 지난 10일 서울 강남경찰서에서 조사를 받고 귀가하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울 강남경찰서는 도로교통법상 음주운전·사고후미조치·음주측정방해 혐의로 이씨를 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 18일 밝혔다.

경찰에 따르면 이씨는 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 지하철 7호선 청담역 인근에서 술에 취한 채 차량을 몰다 중앙분리대를 받고 도주한 혐의를 받는다.

사고 3시간 만에 지인의 집에서 체포된 이씨는 당초 혐의를 부인했다. 그러나 검거 이튿날 변호인을 통해 '사고를 내기 전 소주를 4잔 정도 마셨다'며 음주운전 사실을 시인한 바 있다. 검거 당시 이씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌다.

경찰은 지난 10일 이씨를 피의자 신분으로 불러 조사한 결과, 그가 음주 수치 측정을 방해하기 위해 추가로 술을 마시는 이른바 '술타기' 수법을 시도했다고 판단해 음주측정방해 혐의를 추가 적용했다.

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앞서 이씨는 2003년 강남에서 음주운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부하다 면허가 취소된 바 있다. 2019년에는 술에 취해 강남구의 한 볼링장 입간판을 부숴 재물 손괴 혐의로 기소유예 처분을 받았다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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