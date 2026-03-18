경기관광공사가 오는 28~29일 이틀간 수원 경기상상캠퍼스 일원에서 '경기 상상해 '봄' 페스타'를 개최한다. 이번 행사는 '봄꽃과 문화·체험 콘텐츠의 결합'을 주제로 한 체험형 문화축제로 꾸며진다.

주요 프로그램으로는 역사 강사 최태성, 과학 커뮤니케이터 궤도가 참여하는 토크 콘서트를 비롯해 기회소득 예술인이 참여하는 버스킹 공연과 마술쇼 등 다채로운 공연이 마련된다.

또 가족과 연인을 위한 봄빛 감성 포토존, 업사이클링 공작 체험, 꽃갈피 만들기, 봄꽃 씨앗 만들기 등 친환경 체험 프로그램도 운영된다.

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특히 축제 첫날에는 MBC M의 음악 프로그램 '피크닉라이브 소풍' 공개녹화가 진행된다.

경기관광공사 관계자는 "경기도 봄 축제는 매년 도민들에게 많은 사랑을 받아온 행사로 올해는 경기상상캠퍼스에서 개최하는 만큼 더욱 풍성한 프로그램으로 방문객들을 맞이할 계획"이라며 "따뜻한 봄날 가족과 연인, 친구들과 함께 즐거운 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

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한편 경기관광공사는 도민의 문화 향유 기회를 확대하고, 지역경제 활성화에 기여하기 위해 사계절의 특성을 반영한 테마형 문화·예술 축제인 '경기도 문화사계' 행사를 계절별로 진행하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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