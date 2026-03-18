20일부터 4월 5일까지 부산 4개점, 식음료 총망라 '롯데고메위크' 진행



“밥상 물가 낮춘다”···필수 식재료 80여종 '줄서기 상품전' 최대 70%

봄나들이 시즌을 맞아 부산 롯데백화점이 장바구니 물가와 외식비 부담을 확 낮춘 역대급 미식 축제를 펼친다.

부산 지역 롯데백화점(부산본점·광복점·동래점·센텀시티점)은 오는 20일부터 4월 5일까지 식품관과 식당가 전반에 걸쳐 풍성한 혜택을 제공하는 '롯데고메위크'를 진행한다.

이번 행사는 고물가속 고객들의 식비 부담을 덜어주기 위한 초특가 상품전과 대규모 외식비 지원 프로모션으로 채워졌다..

롯데백화점 부산본점 지하 2층 프랑스루브르바게트 팝업스토어에서 직원들이 고메위크 행사를 홍보하고 있다. AD 원본보기 아이콘

먼저, 집밥족을 겨냥한 '초특가줄서기 상품전'이 열린다. 20일부터 26일까지 1차, 27일부터 4월 5일까지 2차로 나뉘어 진행되며, 밥상 필수품인 삼겹살을 비롯해 올리브유, 김 등 80여종의 식자재를 모아 최대 70% 할인된 가격에 방출한다.

가족 외식이나 평일 저녁 모임을 계획 중인 고객을 위한 파격적인 '외식비 지원' 혜택도 마련했다.

부산 롯데백화점 4개 점포와 롯데몰 동부산점의 다이닝 식당가에서는 3월 23일부터 26일까지 단 4일간, 평일 오후 6시 이후에 L.Pay(엘페이)로 결제하는 고객에게 7만원 이상 결제 시 2만원, 15만원 이상 결제 시 5만원이라는 파격적인 할인을 제공한다.

또 주말 방문 고객을 위해 L.Pay로 2만원 이상 결제 시 델리＆베이커리 매장에서 쓸 수 있는 5000원 할인권도 롯데백화점 앱(APP)을 통해 증정한다.

롯데백화점 부산본점(지하 1, 2층)에서는 3월 20일부터 4월 2일까지 애주가들을 위한 '롯데 와인위크'가 동시 개최된다. 가성비 데일리 와인부터 프리미엄빈티지 와인까지 5000여종의 물량을 최대 80% 할인가에 선보인다.

특히 올해는 부산을 대표하는 로컬 브루어리 '고릴라브루잉'의 수제 맥주 등 약 100여종의 수제 맥주와 MZ세대 사이에서 인기인 압구정 막걸리 등 다채로운 K-주류 라인업을 강화해 축제의 열기를 더했다. 행사 기간 중 와인을 20만원 이상 구매 시 5% 롯데모바일상품권 증정 등 사은 혜택도 제공된다.

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진승현 롯데백화점 부산본점 점장은 "이번 롯데고메위크는 고물가 시대에 고객 들이 실질적인 혜택을 깊이 체감할 수 있도록 '초특가 상품'과 '결제 할인'에 전사적 역량을 집중했다"며 "다채로운 식재료와 파격적인 혜택이 가득한 롯데백화점에서 온 가족 입이 즐거운 봄맞이를 하시길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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