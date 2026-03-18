한투운용 'ACE AI반도체TOP3+' ETF, 순자산액 5000억원 돌파

올해 순자산액 296.27% 증가

반도체 ETF 중 6개월 수익률 1위

한국투자신탁운용은 ACE AI반도체TOP3+ ACE AI반도체TOP3+ close 증권정보 469150 KOSPI 현재가 48,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 46,655 2026.03.18 개장전(20분지연) 관련기사 한투운용, 'ACE AI반도체TOP3+' 명칭 변경 한투운용 'ACE ETF' 합산 순자산액 30조원 돌파…기술주 주도 한투운용, 실적 회복·핵심산업 대응 국내주식형 ETF 6종 추천 전 종목 시세 보기 상장지수펀드(ETF)의 순자산액이 5000억원을 돌파했다고 18일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 기준 ACE AI반도체TOP3+ ETF의 순자산액은 5294억원으로 집계됐다. 지난해 말 순자산액 1336억원에서 올해 들어서만 296.27% 성장했다.

ACE AI반도체TOP3+ ETF는 2023년 10월 상장했다. 상장 당시 'ACE 반도체포커스'였으나, 이달 초 'ACE AI반도체TOP3+'로 종목명을 변경했다. 종목명 변경은 해당 ETF가 인공지능(AI) 반도체 기업 대표 3종목에 집중 투자한다는 특징을 담기 위한 결정이다.

ACE AI반도체TOP3+ ETF 편입 비중 상위권에는 한미반도체, 삼성전자, SK하이닉스가 이름을 올리고 있다. 3종목 합산 편입비는 약 75% 내외를 유지하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 AI반도체에 있어서 핵심인 고대역폭메모리(HBM) 분야 글로벌 시장점유율 1~2위이고, 한미반도체는 HBM 필수 장비 공급 분야에서 글로벌 1위 기업이기 때문이다.

HBM 대장주에 집중 투자하는 전략은 성과로 이어지고 있다. ACE AI반도체TOP3+ ETF의 최근 6개월 수익률은 163.36%로, 국내 반도체 ETF 44개(레버리지 제외) 중 가장 높다. 최근 1년 수익률 또한 237.83%로 반도체 ETF 중 최상위권(2위)으로 나타났다. 상장 이후 수익률은 331.19%에 달한다.

개인투자자를 포함한 투자자 자금 유입도 지속 중이다. 올해 들어 ACE AI반도체TOP3+ ETF로 유입된 개인투자자 자금은 685억원을 기록했고, 같은 기간 전체 자금 유입은 2342억원으로 집계됐다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "AI 기술 심화에 따라 반도체 시장은 HBM 등을 중심으로 고부가가치를 창출하는 고성장 산업이 됐다"며 "ACE AI반도체TOP3+ ETF가 HBM 생태계의 주도권을 쥔 핵심 세 종목에 집중 투자하는 이유"라고 말했다.

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이어 "골드만삭스 보고서에 따르면 2027년까지 HBM 시장 규모는 750억달러에 달할 것으로 전망된다"며 "HBM 핵심종목과 HBM 공급망 및 관련 밸류체인을 담은 ACE AI반도체TOP3+ ETF의 투자 활용도가 높아질 것"이라고 설명했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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