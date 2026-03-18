NYT 보도…美 정부, 쿠바 정권 교체 압박

"카스트로 가문은 나둬…순응 강요 조치"

트럼프 "쿠바에 어떤 식으로든 개입할 것"

도널드 트럼프 미국 행정부가 에너지난을 겪고 있는 쿠바에 "문제를 해결하려면 대통령이 물러나야 한다"고 압박했다는 보도가 나왔다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 에너지난을 겪고 있는 쿠바에 "문제를 해결하려면 대통령이 물러나야 한다"고 압박한 것으로 전해졌다. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스에 따르면 16일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)는 미국과 쿠바 간 대화 내용을 잘 아는 복수의 소식통을 인용해 "트럼프 정부가 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령의 사퇴를 협상 진전의 조건으로 걸었다"고 보도했다.

트럼프 정부는 디아스카넬 현 대통령이 집권하는 한 쿠바와는 어떤 합의도 할 수 없다고 압박했으며, 사회주의 혁명을 일으킨 피델 카스트로의 이념을 고수하고 있는 일부 고위급 관료들의 퇴진과 정치범 석방도 요구한 것으로 알려졌다. 다만 여전히 쿠바의 실세로 군림하고 있는 카스트로 가문에 대해서는 어떤 조치도 요구하지 않았다고 한다.

NYT는 "이런 요구는 상징적인 인물을 축출하면서도 공산 정권은 그대로 남겨두는 조치로, 정권 교체보다는 정권의 순응을 강요해 온 트럼프 정부의 대외정책 기조와도 일치한다"고 분석했다. 앞서 미국은 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출했으나, 부통령이었던 델시 로드리게스를 임시 대통령으로 내세우며 미국과 관계 개선을 요구했다.

그러면서 "쿠바 대통령을 몰아낸다면 대외적으로 '미국이 좌파 정권 지도자를 무너뜨렸다'고 과시할 수 있는 상징성은 있겠지만, 완전한 정치 변혁을 원하는 미국 내 쿠바 망명자와 쿠바계 의원들을 설득하기는 어려울 것"이라고 지적했다.

16일(현지시간) 정전이 발생한 쿠바의 수도 하바나에서 노점상들이 대화를 나누고 있다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

한편 트럼프 대통령은 서반구 장악을 통제하겠다는 구상과 함께 베네수엘라에서 마두로 대통령을 축출한 이후 쿠바를 다음 표적으로 삼아 고강도 압박을 가해왔다. 미국이 베네수엘라산 석유의 쿠바 수출을 봉쇄하고 멕시코 등에도 석유 거래를 끊으라고 압박하면서 쿠바는 전례 없는 에너지난을 겪고 있다. 이날 쿠바의 국가 전력 시스템이 완전히 단절되기도 했다.

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쿠바 정부는 지난 13일 사태 해결을 위해 미국과 대화에 나선 것으로 전해졌다. 그러나 트럼프 대통령은 이날 "나는 내가 쿠바를 점령할 영광을 누릴 것이라 믿는다. 정말 큰 영광"이라며 "(자신이 쿠바에 대해) 마음대로 할 수 있다고 생각한다. 그들은 매우 약해져 있다"고 주장했다. '점령' 발언의 의미를 묻는 물음에는 "어떤 형태로든 개입할 것"이라고 했다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



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