전날 울산서 검거
"공군사관학교 기득권에 인생 파멸"

부산에서 항공사 기장을 살해하고 달아난 전 항공사 부기장 50대 남성이 범행 사실을 인정했다.


18일 연합뉴스에 따르면 전날 오후 8시께 울산에서 검거된 전직 부기장 50대 김모씨는 부산진경찰서에 압송된 직후 "공군사관학교의 부당한 기득권에 억울하게 인생이 파멸했기 때문에 할 일을 했다"고 경찰에 진술했다.

김씨는 또 "범행은 3년 전부터 계획했고 4명을 살해하려고 했다"고 말했다.


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전날 김씨는 오전 5시30분께 부산 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

김씨는 다른 직장 동료들에게도 범행을 시도한 것으로 알려졌다. 지난 16일에는 경기도 고양시 일산서구 한 주거지 승강기 앞에서 전 직장동료였던 기장 C씨를 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 범행에 실패하고 도주했다. B씨를 살해한 후에도 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료 D씨 주거지에 찾아갔으나 미수에 그친 것으로 조사됐다.


김씨는 경찰 조사에서 범행 일체를 시인했다.


김씨는 기장 승급 심사에서 몇 차례 떨어진 뒤 2년 전 항공사에서 퇴직 처리됐고 이에 관여된 동료들과 갈등을 빚어온 것으로 알려졌다.

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경찰은 구체적인 사건 경위를 조사한 뒤 김씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청할 예정이다.


윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
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