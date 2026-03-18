주부산 중국 총영사 방문… 투자유치·APEC 연계 협력 확대 논의

부산진해경제자유구역청(BJFEZ)은 지난 17일 오전 진일표(천르뱌오) 주부산 중국 총영사가 경제자유구역청을 방문해 양측 간 경제·통상 협력 강화 방안을 논의했다고 전했다.

이날 방문에는 진일표 총영사를 비롯한 중국 측 관계자들과 중국 공상은행(ICBC) 원소빈 부산지점장 등이 함께 참석했다. 일정은 BJFEZ 주요 현황 공유를 시작으로 1층 홍보관 견학 등으로 진행됐다.

특히 이번 면담에서는 한중 경제·무역의 실질적 협력 추진을 위한 구체적인 실무 협력 방안이 중점적으로 논의됐다. 또 '2026년 중국 투자유치 설명회'의 성공적인 개최와 APEC 관련 경제 협력과 교류 확대 방안에 대해서도 폭넓은 의견을 나눴다.

양측은 투자유치 설명회를 통해 중국 유망 기업들이 BJFEZ의 물류·산업 인프라를 아시아 시장 진출 거점으로 활용할 수 있도록 협력 체계를 점검했다.

박성호 청장은 접견에 앞서 "주부산 중국 총영사관은 BJFEZ의 대중국 투자유치 활성화를 위한 가장 중요한 전략적 파트너"라며 "선전 투자설명회를 계기로 중국 첨단 기업들이 BJFEZ를 아시아 시장 진출의 핵심 거점으로 활용할 수 있도록 총영사관과 긴밀히 협력해 실질적인 투자 성과로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

이에 진일표 총영사는 "한중 양국은 오랜 경제 협력 파트너"라며 "주부산 중국 총영사관도 관할 지역 내 실질적인 대중국 경제 협력 추진을 적극 지원하고, 양국 기업 간 교류와 투자 확대를 뒷받침하겠다"고 화답했다.

이날 일정은 오전 11시 청장실 환담을 시작으로 BJFEZ 산업 전략 및 투자 인센티브 설명, 홍보관 견학, 간담회 순으로 이어졌다.

진일표 총영사는 2022년 10월 주부산 중국 총영사로 부임해 영남권을 중심으로 경제·통상 협력 확대와 한중 우호 증진 활동을 이어오고 있다.

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BJFEZ는 이번 접견을 통해 구축된 협력 네트워크를 바탕으로 대중국 투자유치 활동을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

박성호 청장은 "현장 중심의 행정과 전략적인 외교 네트워크를 결합해 입주 기업들이 안정적으로 성장할 수 있는 최적의 경영 환경을 조성해 나가겠다"고 덧붙였다.

진일표(천르뱌오) 주부산 중국 총영사가 경제자유구역청을 방문해 경제·통상 협력 강화 방안을 논의하고 기념촬영하고 있다. 부산진해경자청 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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