용인상공회의소 청년기업인협의회 공식 출범

초대 회장에 임근영 대표…창립 회원사 22개사

이상일 용인특례시장은 지난 17일 용인상공회의소에서 열린 청년기업인협의회 창립식에 참석해 협의회 출범을 축하하며 기업의 성장과 지역경제 활성화를 위한 지원을 확대하겠다고 18일 밝혔다.

이상일 용인특례시장이 지난 17일 용인상공회의소에서 열린 청년기업인협의회 창립식에서 기업인들과 기념사진 촬영을 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이상일 시장은 축사를 통해 "이태열 용인상공회의소 회장님, 임근영 협의회 초대회장님, 송길용 사무총장님을 비롯해 청년기업인협의회 창립을 위해 힘써 온 모든 기업인 여러분께 진심으로 축하의 인사를 전한다"며 "협의회가 용인 청년 기업인의 목소리를 전하는 구심점 역할을 하길 바라며, 앞으로 지역 경제 발전을 이끌어 주시기를 기대한다"고 했다.

이 시장은 "삼성전자와 SK하이닉스가 1000조 원에 육박하는 투자를 하는 초대형 반도체가 프로젝트가 진행되면서 수많은 반도체 관련 기업이 용인으로 오고 있다"며 "어플라이드 머티어리얼즈라는 대규모 반도체 장비 회사가 용인에 약 3500억 원을 투자하는 결정을 내렸고, 소재·부품·장비·설계 기업 92개사가 들어올 예정"이라고 했다.

그러면서 "향후 투자 규모가 약 3조 4000억 원에 달하고, 소·부·장 기업이 200개가 넘을 것으로 예상한다"며 "반도체 생태계를 잘 지켜내 용인이 글로벌 반도체 중심도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이 시장은 "반도체 프로젝트가 차질 없이 추진되면 세수 증대 등 그 전후방 연관 효과가 더욱 확대될 것이고, 이는 결국 용인 기업과 지역 발전을 위해 쓰일 것"이라며 "천조개벽 반도체 1000조 원 시대 기업하기 좋은 도시 용인특례시를 만들어가겠다"고 했다.

협의회는 지역 청년 기업인의 교류와 경영 역량 강화, 지역경제 발전을 도모하고자 설립됐다.

협의회 초대 회장은 임근영 ㈜삼포실버드림 대표가, 사무총장은 송길용 광일토건환경㈜ 대표가 맡았다. 창립회원사는 총 22개사다.

협의회는 매달 1회 정기 월례회와 간담회를 열고, 청년 기업인의 애로사항을 청취해 현장의 목소리를 전할 예정이다.

이상일 용인특례시장이 17일 용인상공회의소에서 열린 청년기업인협의회 창립식에 참석해 축사를 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

또 용인시 기업지원정책과 연계해 지역 기업을 위한 다각적인 지원방안을 모색하는 한편, 소외계층을 위한 나눔 등 봉사활동을 펼칠 계획이다.

이태열 용인상의 회장은 "반도체 클러스터 지킴이로서 용인시민의 행복한 삶을 실현하기 위해 바쁘신 일정에도 참석해 주신 이상일 시장님께 감사하다. 협의회는 청년 기업인 간 인적 네트워크를 강화하고 서로의 경험과 기회를 나누는 플랫폼이 될 것"이라며 "청년 기업인의 목소리를 모아 기업 성장을 지원하고 유관 기관과 소통을 확대해 권익을 보호하는 의미 있는 역할을 하기를 기대한다"고 했다.

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임근영 회장은 "협의회 출범을 계기로 청년 기업인 간 네트워크를 활성화하고 기업의 성장과 지역 경제 발전에 이바지할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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