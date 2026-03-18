경기도와 경기도일자리재단이 '대학생 드림링크 직무실습' 사업에 참여할 15개 협력대학을 이달 31일까지 모집한다.

2019년 시작된 '드림링크 직무실습'은 기업이 요구하는 실무경험을 대학 재학 중에 쌓을 수 있도록 지원하는 사업이다.

실습 기업에는 학생 1인당 월 150만원의 지원금이, 협력대학에는 학생 관리 수당으로 1인당 월 15만원이 지원된다.

경기도는 작년부터 학점 이수형 현장실습을 확대해 일반 일 경험 사업과 차별화했다.

협력대학 조건은 전국 4년제 및 전문대학 가운데 표준현장실습 학기제 운영이 가능한 대학이다. 경기도 소재 대학뿐 아니라 경기도민 대학생이 재학 중인 타지역 대학도 참여할 수 있으며, 모집 규모의 약 70%, 10곳은 도내 대학으로 우선 선발한다. 신청 접수는 잡아바 어플라이에서 온라인으로 진행된다.

경기도일자리재단은 19일 남부사업본부에서 대학 설명회를 열고 사업 내용과 운영 방식 등을 안내할 예정이다.

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경기도는 협력대학 선발 이후 대학별 공모와 면접을 통해 참여 학생을 선발한다. 선발된 학생은 참여 기간 대학 학점을 인정받으며 기업에서 직무를 실습한다. 급여는 최저임금(약 215만 원) 이상이며, 수료 시 계절제 20만 원, 학기제 40만 원의 지원금이 추가로 지급된다.

참여 대상은 공고일 기준 주민등록상 경기도에 거주하거나 도내 대학에 재학 중인 대학생이다. 모집 인원은 계절제 여름방학 2개월 과정 63명과 학기제 9월부터 12월까지 4개월 과정 60명 등 총 123명이다.

실습 기업은 4대 보험 가입 사업장으로 제한되며, 기업 내 멘토를 배치해야 한다. 협력대학의 지도교수는 2개월마다 기업을 방문해 실습 운영 상황을 점검하며, 참여 학생이 전공과 무관한 단순 업무를 수행하지 않도록 관리한다.

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김선화 경기도 청년기회과장은 "드림링크 직무실습은 대학생이 졸업 전에 학점과 실무경험을 함께 쌓을 수 있는 프로그램"이라며 "청년들이 보다 수월하게 사회에 진입할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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