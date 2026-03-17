다이나믹디자인 인도네시아 법인, 금호타이어 품질감사 및 공장 승인 획득

다이나믹디자인 다이나믹디자인 close 증권정보 145210 KOSPI 현재가 228 전일대비 10 등락률 -4.20% 거래량 2,132,163 전일가 238 2026.03.17 14:12 기준 관련기사 다이나믹디자인, 매출 801억 기록…전기 대비 28.2%↑ 다이나믹디자인, 과거 경영진 횡령·배임 항소심 판결 확정…"7년 묵은 과거 리스크 종결" 다이나믹디자인, 글로벌 고객사 수주 성과…인도네시아 신공장과 생산 시너지 본격화 전 종목 시세 보기 은 17일 인도네시아 자회사 PT Dynamic Design Indonesia(치르본 공장)가 금호타이어로부터 타이어 금형(Mold) 제품에 대한 품질 감사와 공장 승인 절차를 완료하고 공급 가능 승인을 획득했다고 밝혔다.

이번 평가는 인도네시아 치르본 공장에서 생산되는 타이어 금형을 대상으로 진행됐으며, 금호타이어 품질 담당자의 현장 방문을 통해 공정 관리, 제품 품질 상태, 검사 프로세스 등 전반적인 품질 시스템이 종합적으로 점검됐다.

회사 측에 따르면 품질 감사 및 금형 검사 과정에서 공장 운영과 제품 품질 전반이 안정적인 수준이라는 평가를 받았으며, 현재 생산 체계로도 제품 공급이 가능한 수준의 품질 경쟁력을 확보한 것으로 확인됐다.

특히 치르본 공장은 알루미늄 캐스팅 기반 몰드 제작 공법과 가공 설비 운영 측면에서 광주 본사 공장과 동일한 수준의 생산 역량을 갖춘 것으로 평가됐다. 또한 몰드 수입 검사와 타이어 완제품 평가에서도 본사 제품과 동등한 품질 수준을 확보한 것으로 나타났다.

이번 승인으로 다이나믹디자인 인도네시아 법인은 금호타이어 사업장에 제품을 공급할 수 있게 되며, 글로벌 생산 거점으로서의 역할과 경쟁력을 동시에 인정받았다.

회사 관계자는 "이번 품질 및 공장 승인 획득은 인도네시아 법인이 안정적인 생산 체계를 구축하고 글로벌 고객사의 품질 기준을 충족했음을 의미한다"며 "향후에도 고객사 요구에 부합하는 품질 경쟁력 확보와 안정적인 생산 운영을 통해 글로벌 공급 기반을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 다이나믹디자인 본사 역시 실적 측면에서 긍정적인 흐름을 이어가고 있다. 지난 1월에 이어 2월 매출도 전년 동월 대비 약 51% 증가한 것으로 나타났다.

AD

이는 글로벌 고객사 수주 확대와 생산 안정화에 따른 매출 증가가 반영된 결과로 분석되며, 글로벌 타이어 제조사들과의 협력 확대와 해외 생산 거점 안정화를 기반으로 시장 경쟁력이 지속적으로 강화될 것으로 기대된다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>