코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회?

글로벌 금융시장의 주요 지표들이 임계치에 근접하며 변동성 확대 우려가 커지고 있지만, 이를 오히려 투자 비중을 늘릴 기회로 활용해야 한다는 분석이 나왔다. 최근 코스피는 고점 대비 20% 이상 하락하고 선행 주가수익비율(PER)이 8배 수준까지 낮아지며 펀더멘털 대비 과도한 하락 국면에 진입했다는 평가다. 국제유가와 국채금리, 달러 강세 등 금융시장 불안 요인이 확대되면서 단기적으로는 추가 하락 가능성도 제기된다.

다만 전문가들은 이를 추세적 하락이 아닌 '진바닥 확인 과정'으로 보고 있다. 글로벌 성장률 전망과 물가 전망이 크게 변하지 않은 가운데 기업 실적 전망은 오히려 상향 조정되는 흐름이 나타나고 있기 때문이다. 특히 실적 개선 기대가 유지되는 상황에서 최근 급락은 단기 과열 해소 과정이라는 해석이 나오며, 시장이 변곡점에 근접하고 있다는 평가도 제기된다.

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한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

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