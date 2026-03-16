한화에어로 4.41％·한화시스템 0.58%

방산·항공우주 사업에 주력하는 한화그룹이 경쟁업체 한국항공우주산업(KAI)의 지분을 대거 매입하면서 '한국판 스페이스X' 구상에 한발짝 다가갔다. 양사 간 중장기 전략적 파트너십을 토대로 미래 항공우주 사업 경쟁력을 확보한다는 분석이 나온다.

손재일 한화에어로스페이스 대표이사(오른쪽)와 차재병 한국항공우주산업(KAI) 대표이사(왼쪽)가 지난달 6월 열린 양해각서(MOU) 체결식에서 기념사진을 찍고 있다. KAI AD 원본보기 아이콘

16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화그룹은 방산 계열사 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,476,000 전일대비 12,000 등락률 -0.81% 거래량 180,940 전일가 1,488,000 2026.03.16 15:30 기준 관련기사 한화에어로, 美 VG와 LNG 구매 계약식…"한미 에너지 안보 협력 강화" 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 한화에어로, 호주 레드백 장갑차 생산 시작…현지 공장 2단계 증축 전 종목 시세 보기 를 중심으로 KAI 지분 4.99％(486만4000주)를 확보했다. 한화에어로스페이스가 자회사와 함께 4.41％를 매입했고 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 140,000 전일대비 4,400 등락률 -3.05% 거래량 1,759,243 전일가 144,400 2026.03.16 15:30 기준 관련기사 [특징주]KAI, 한화시스템과 협력 강화 기대감에 4%↑ 한화시스템, KAI 지분 0.58% 매입…7년 만에 재투자 코스닥 액티브 ETF 상장…변동성 장세 속 투자 관심 집중 전 종목 시세 보기 이 0.58%를 매입했다.

한화그룹이 KAI 지분을 매입한 것은 2018년 한화에어로스페이스가 KAI 지분 5.99%를 전량 매각한 후 7년여 만이다.

향후 한화그룹과 KAI가 협력할 분야로는 미래 항공우주 사업이 꼽힌다. 부품 기업(한화에어로스페이스)과 체계 기업(KAI)의 공고한 협력 관계를 구축하면서 수출 경쟁력을 대폭 끌어올린다는 구상이다. 일반적으로 항공기 체계 업체가 해외 고객과 계약을 체결하면 엔진·항전·무장·센서 등 다양한 부품 기업이 플랫폼 공급망에 참여하는 구조다.

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이번 지분 투자로 양사의 공조 관계가 더욱 안정적으로 발전했다는 평가도 나온다. 앞서 한화에어로스페이스와 KAI는 지난달 '방산·우주항공 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결하고 미래 핵심 사업 분야에서 중장기 협력체계를 구축하기로 했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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