유기농·국화산업 과정 60명 입학

친환경농업인 대학 입학식. 진도군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 진도군이 전문 농업인 양성을 위한 친환경농업인대학 입학식을 개최했다.

군은 최근 농업기술센터 대강당에서 김희수 진도군수와 진도군의회 의원, 입학생 등 약 60명이 참석한 가운데 '제19기 친환경농업인대학' 입학식을 열었다고 밝혔다.

친환경농업인대학은 지역 농업 특화 발전에 필요한 전문 농업 경영인을 양성하기 위해 운영되는 교육 과정으로, 2008년부터 지난해까지 총 1,167명의 졸업생을 배출하며 지역 농업 발전에 기여해 왔다.

올해 교육은 유기농업과정과 국화산업연구과정으로 운영되며 선발된 60명의 교육생은 오는 10월까지 총 45회, 180시간에 걸쳐 이론과 실습 교육을 이수하게 된다.

입학생 대표를 비롯한 교육생들은 중도 탈락 없이 교육에 성실히 참여해 고부가가치 농업을 이끌 핵심 인재로 성장하겠다는 의지를 밝혔다.

군은 이번 교육을 통해 친환경 유기농업과 지역 특화 작물을 지속 가능한 농업의 핵심 분야로 육성할 계획이다.

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박윤수 진도군 농업기술센터 소장은 "농업기술센터를 중심으로 통합 교육 체계를 구축해 교육생들의 도전이 실질적인 소득 증대와 농업 경영 성과로 이어질 수 있도록 전문 강사진과 함께 적극 지원하겠다"고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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