기온 상승으로 야외 활동 감소…저소득·열대 지역 영향 더 커

기후 변화로 기온이 상승하면 전 세계적으로 신체 활동이 줄어들고 수십만 명의 조기 사망이 발생할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

17일 국제 의학 학술지 '랜싯 글로벌 헬스(The Lancet Global Health)'에 발표된 연구에 따르면, 국제 공동연구팀은 2000년부터 2022년까지 156개국 데이터를 분석해 기온 상승이 2050년까지 전 세계 신체 활동에 미치는 영향을 모델링했다.

기사의 이해를 돕기 위한 사진. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

연구 결과 평균 기온이 27.8℃를 넘는 달이 한 달 늘어날 때마다 전 세계적으로 신체 활동 부족률이 약 1.5%포인트 증가할 것으로 예측됐다. 연구팀은 이러한 변화로 인해 전 세계에서 매년 약 47만~70만 명의 조기 사망자가 추가로 발생할 수 있다고 추정했다.

신체 활동 부족 증가에 따른 경제적 영향도 예상됐다. 연구팀은 생산성 손실이 연간 약 24억~36억8000만 달러에 이를 것으로 분석했다.

다만 영향은 국가별로 차이를 보였다. 저소득 및 중소득 국가에서는 신체 활동 부족률이 약 1.85%포인트 증가할 것으로 예측된 반면, 고소득 국가에서는 뚜렷한 증가 경향이 나타나지 않았다.

특히 중미와 카리브해, 사하라 이남 아프리카 동부, 적도 동남아시아 등 기온이 높은 지역에서 영향이 크게 나타날 것으로 전망됐다. 이들 지역에서는 평균 기온이 27.8℃를 넘는 달이 한 달 늘어날 때 신체 활동 부족률이 4%포인트 이상 증가할 수 있는 것으로 분석됐다.

기사의 이해를 돕기 위한 사진. 서울 서초구 잠수교에서 시민들이 뛰고 있다. 연합뉴스 제공 원본보기 아이콘

국종성 서울대 지구환경과학부 교수는 한국과학기술미디어센터(SMCK)에 "이번 연구는 지구 온난화가 평균 기온 상승이나 극한 기상 증가에 그치지 않고 인간의 행동과 건강에까지 영향을 미칠 수 있다는 새로운 경로를 보여준다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

그는 "기온 상승이 일정 임계 수준을 넘으면 야외 활동이 줄어들고 신체 활동 부족이 증가할 수 있다는 점을 전 지구 자료와 기후 모형을 결합해 정량적으로 제시했다"며 "기후 변화 영향이 폭염 사망이나 노동 생산성 감소 같은 직접적인 피해뿐 아니라 행동 변화와 만성질환 증가로 이어질 수 있음을 시사한다"고 설명했다.

다만 이번 연구는 월평균 기온 자료를 기반으로 분석했다는 점에서 한계도 있다는 지적이 나온다. 국 교수는 "기후 변화 영향을 보다 정확히 분석하기 위해서는 더 세밀한 기후 정보를 활용한 연구가 필요하다"고 덧붙였다.

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이번 연구는 기후 변화가 단순한 환경 문제가 아니라 인간의 생활 방식과 건강 부담까지 바꾸는 요인이 될 수 있음을 보여준다는 점에서 정책적 대응의 범위를 넓혀야 한다는 시사점을 던진다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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