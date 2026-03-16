국힘 공관위, 김영환 컷오프…현역 단체장 중 처음

국민의힘 6·3 지방선거 공천에서 컷오프(공천배제)된 김영환 충북지사는 16일 "공천관리위원회의 결정을 결코 받아들이지 못한다"면서 "잘못된 결정을 바로잡고 승리하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "공관위는 자유민주주의의 원칙과 절차를 파괴했다"면서 이같이 밝혔다. 앞서 이정현 국민의힘 공관위원장은 이날 오전 기자회견에서 김 지사를 공천 배제하고 추가 후보 공모를 받겠다고 밝힌 바 있다.

현재 국민의힘 충북지사 공천 후보자 공모에는 김 지사를 비롯해 조길형 전 충주시장, 윤희근 전 경찰청장, 윤갑근 전 충북도당위원장이 출사표를 던진 바 있다. 당 안팎에선 충북 청주 출신인 김수민 전 의원을 염두에 둔 것이 아니냔 해석이 나오고 있다.

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김 지사는 "충북도민의 의사를 헌신짝처럼 가져다 버린 것"이라면서 "특정인을 정해놓고 면접을 진행하다니 기가 막힌다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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