취항 후 첫번째 도크 정비 후 19일부터 리뉴얼 운항 재개

팬스타그룹은 국내에서 처음 건조한 크루즈페리의 BI(브랜드 아이덴티티) '미라클 크루즈(Miracle cruise)'가 '아시아 디자인 프라이즈 2026(Asia Design Prize 2026)' 커뮤니케이션 분야에서 본상(Winner)을 받았다고 16일 전했다.

2016년에 창설된 아시아 디자인 프라이즈는 아시아 최대 규모의 국제 디자인 공모전으로 공간, 산업, 커뮤니케이션 등 3개 분야의 출품작을 대상으로 우수 작품들을 선정해 시상한다. 올해는 31개국에서 1500여개가 넘는 출품작이 참여했다.

미라클 크루즈는 브랜드 철학과 서비스 경험을 하나의 체계로 통합한 전략적 브랜딩 성과로 높은 평가를 받아 수상작에 선정됐다.

오는 19일부터 리뉴얼 운항 예정인 팬스타미라클호. AD 원본보기 아이콘

'Dream of Wonders'라는 브랜드 슬로건을 시각화해 육지에서와는 다른 경이롭고 꿈결 같은 순간, 바라던 꿈이 실현되는 기적의 시간을 표현했다.

또 예약부터 승선, 선상 체험, 여행 이후까지 이어지는 고객 여정을 브랜드 관점에서 설계해 차별화된 크루즈 경험을 구현했다.

2만 2000t급 미라클호는 부산과 오사카를 오가는 5성급 크루즈 페리로, 지난해 4월 취항했다.

발코니 객실, 인피니티 풀 야외 수영장, 전면 파노라마 뷰의 VIP 라운지, 뷔페 레스토랑 등 5성급 호텔 수준의 인테리어와 다양한 편의시설, 선상 공연 프로그램을 갖추고 고품격 선박 여행을 선도하며 국내 크루즈여행의 대중화에 기여하고 있다.

팬스타그룹은 이번 수상을 계기로 미라클 크루즈의 서비스와 브랜드 경험을 한층 강화해 오는 19일부터 리뉴얼 운항을 재개할 예정이다.

미라클호는 2월 19일부터 취항 후 첫 번째 도크 정비에 들어가 선내 편의시설 등을 개선·보완하는 작업을 진행 중이다.

도크 정비를 마친 뒤의 첫 출항은 새로운 행운을 상징하는 의미가 있어, 길(吉)한 기운을 받고자 하는 고객들의 관심을 끌고 있다.

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팬스타그룹 관계자는 "이번 수상은 미라클 크루즈가 단순한 운송 수단을 넘어 브랜드 경험 중심의 크루즈로 자리매김했음을 보여주는 성과"라며 "앞으로도 차별화된 크루즈 여행 경험을 제공하기 위해 지속적으로 서비스를 강화해 나가겠다"라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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