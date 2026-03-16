저당·완전 단백질 기반 균형 설계

"한 팩으로 어린이 필수 영양소 섭취'

한미사이언스 한미사이언스 close 증권정보 008930 KOSPI 현재가 36,450 전일대비 700 등락률 -1.88% 거래량 44,610 전일가 37,150 2026.03.16 10:38 기준 관련기사 박재현 한미약품 대표 사의…"임성기 정신 지켜야" 박재현 한미약품 대표 배임·횡령 무혐의 한미약품 내홍 속 송영숙, 박재현에 '손'…3월 주총서 표 대결 본격화 전 종목 시세 보기 가 성장기 어린이를 위한 균형 잡힌 영양 솔루션을 선보였다.

한미사이언스는 어린이용 균형 영양 음료 '텐텐 키즈영양식'을 출시하고 자체 캐릭터 '텐둥이'를 공식 론칭했다고 16일 밝혔다.

한미사이언스 '텐텐 키즈영양식'. 한미사이언스 AD 원본보기 아이콘

텐텐 키즈영양식은 성장기 어린이에게 필요한 탄수화물, 단백질, 지방 등 3대 영양소를 균형 있게 담은 제품이다. 19종의 비타민과 미네랄은 물론 두뇌 구성 성분인 EPA와 DHA도 1일 권장량의 10% 수준으로 함유했다. 당 함량은 2g으로 낮췄고, 완전 단백질 7g을 담아 간식이나 영양 보충용으로 부담 없이 섭취할 수 있도록 설계했다. 포스트바이오틱스 100억셀을 함유했으며 어린이 기호식품 품질인증을 획득해 안전성을 확보했다.

함께 선보인 캐릭터 텐둥이는 '밝고 건강한 에너지를 전하는 단짝 친구'라는 콘셉트로 기획됐다. 한미사이언스는 성장기 어린이들이 텐텐 브랜드를 보다 친근하게 접할 수 있도록 온라인 콘텐츠 등 다양한 채널에서 이를 활용할 예정이다.

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한미사이언스 관계자는 "텐텐 키즈영양식은 성장기 어린이에게 필요한 영양을 균형 있게 설계한 제품으로 바쁜 아침이나 간식이 필요한 순간에도 간편하게 섭취할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 어린이를 위한 다양한 영양 솔루션을 지속해서 선보일 계획"이라고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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